Marianna Schreiber kopiuje pomysł Mentzena. Do piwa dorzuca jeszcze lody

„Otwieramy spotkanie: lody i piwo z Marianną Schreiber nad Wisłą! Ja stawiam. Zapraszam już 1 lipca!” – napisała żona wiceministra PiS Łukasza Schreibera, która od dłuższego czasu odcina się politycznie od męża i promuje własny ruch pod nazwą „Mam dość”. Jak doprecyzowała, spotkanie odbędzie się w Warszawie na bulwarach wiślanych na wysokości Parku Fontann.

Lody i piwo z Marianną Schreiber

– Otwieramy spotkania pod tytułem „Lody i piwo z Marianną Schreiber” – ogłosiła była uczestniczka programu „Top Model” w osobnym nagraniu na Twitterze. – Będziemy rozmawiać o polityce i o wszystkim co dotyka nasze polskie społeczeństwo. Ale żeby nie było za słodko, to zapraszam was na piwko. Będziemy jeść lody i pić piwo dokładnie na schodkach nad Wisłą – zapowiedziała polityk.

W kolejnych wiadomościach Schreiber doprecyzowała, że stawia tylko 50 pierwszych piw. Nie podała jednak ograniczeń, jeżeli chodzi o liczbę lodów. Wyjątkowo aktywna w środę polityk już po chwili dodała kolejną wiadomość. „Dzisiaj lody do spożycia kojarzą się ludziom wyłącznie z seksem oralnym, ale co poradzić, skoro taki mamy wyzwolony świat, w którym mężczyźni próbują rodzić dzieci” – pisała.

Piwo z Mentzenem

Spotkania z wyborcami przy alkoholu w tym sezonie prowadzi już jeden polityk. Jego przykład pokazuje jednak, że Marianna Schreiber powinna bardzo uważać z taką formą aktywizacji swoich zwolenników. Po spotkaniu z cyklu „Piwo z Mentzenem” w Warszawie, do sieci trafiło nagranie z podchmielonym współprzewodniczącym Konfederacji.

„W życiu trzeba robić to, co się lubi, a ja bardzo lubię pić piwo, organizować duże spotkania i rozmawiać o podatkach, gospodarce i ekonomii. Dlatego już po raz czwarty zapraszam Was na trasę Piwa z Mentzenem, która łączy wszystkie te rzeczy” – zachęcał polityk Konfederacji na Facebooku.

„Plan jest taki: pijemy piwo, a ja przez około 40 minut robię stand-up. Później dalej pijemy piwo, a ja odpowiadam na Wasze pytania. Na koniec dalej pijemy piwo, robimy zdjęcia i dobrze się bawimy” – można było przeczytać w opisie wydarzenia. Na Twitterze organizator pochwalił się wysoką frekwencją.

