Polacy ocenili decyzję Dudy ws. „lex Tusk”. Złe wieści dla prezydenta

W poniedziałek 29 maja Andrzej Duda poinformował, że podpisze ustawę, na mocy której zostanie powołana komisja do spraw badania wpływów rosyjskich. Jednak po kilku dniach, w piątek 2 czerwca, prezydent wygłosił oświadczenie, w którym po raz kolejny odniósł się do ustawy. Duda podkreślił, że jest absolutnie przekonany co do słuszności swojej decyzji, choć jednocześnie zapowiedział, iż przygotował nowelizację, która ureguluje lub zmieni zagadnienia wzbudzające największe kontrowersje.

Zarówno uchwalenie „lex Tusk” przez Sejm, jak i późniejsze działania prezydenta, wywołały burzę w Polsce i za granicą. Decyzję Andrzeja Dudy Polacy ocenili w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Jak informuje portal, 57 proc. ankietowanych uważa decyzję prezydenta za złą, z czego 39,6 proc. za „zdecydowanie złą”, a 17,4 proc. za „raczej złą”.

„36,4 proc. respondentów uważa, że Andrzej Duda podjął słuszną decyzję podpisując ustawę o powołaniu komisji. »Zdecydowanie dobrze« oceniło podpisanie ustawy 22,9 proc. badanych, »raczej dobrze« 13,5 proc”. – czytamy dalej.

Wyborcy Zjednoczonej Prawicy murem za Andrzejem Dudą

Murem z prezydentem stanęli wyborcy Zjednoczonej Prawicy, z których aż 93 proc. pozytywnie oceniło podpisanie ustawy (73 proc. „zdecydowanie dobrze”, a 20 proc. „raczej dobrze”), a tylko 3 proc. decyzję prezydenta oceniło źle, z czego 1 proc. „zdecydowanie źle”. Zdania na temat decyzji Dudy nie miało 4 proc. badanych wyborców Zjednoczonej Prawicy.

Zupełnie odmienne zdanie mieli wyborcy opozycji. 86 proc. z nich źle oceniło decyzję prezydenta, z czego 73 proc. „zdecydowanie źle”, a 13 proc. „raczej źle”. „7 proc. badanych uważa, że Andrzej Duda podjął słuszną decyzję. Tyle samo (7 proc.) nie ma zdania na ten temat” – informuje Wirtualna Polska.

Wśród niezdecydowanych wyborców zdania są podzielone. 43 proc. uznało, że prezydent podjął słuszną decyzję, a 40 proc. źle oceniło decyzje prezydenta. Zdania nie miało aż 17 proc.

