Hołownia wystosował zaproszenie dla innych partii. „Przyszłość nie jest ani lewicowa, ani prawicowa”

„Zgodnie z obietnicą wspólnie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zaprosiliśmy Koalicję Obywatelską, Konfederację, PiS i Lewicę na konsultacje pierwszego wspólnego projektu ustawy Trzeciej Drogi: Przyszłość+” – poinformował w piątek po południu na Twitterze Szymon Hołownia.

Trzecia Droga zaprasza partie na konsultacje

Lider Polski 2050 zaznaczył, że „celem Trzeciej Drogi jest wprowadzenie do polskiej polityki nowych wartości, takich jak rozmowa o konstruktywnych propozycjach na przyszłość”. „Przyszłość+ to propozycja zwiększenia wydatków na edukację do 6% PKB. Zamiast rozrzucać pieniądze pod wybory, zgódźmy się ponad podziałami, by zainwestować je w naszą przyszłość. Przyszłość nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. Jest nasza wspólna” – napisał Hołownia.

Konsultacje odbędą się w najbliższy poniedziałek o godzinie 14.30 w biurze Polski 2050.

„Przyszłość plus”, czyli 6 proc. PKB na edukację

Szymon Hołownia i wiceprezes PSL Dariusz Klimczak zaprezentowali projekt „Przyszłość plus” w środę na konferencji prasowej, zorganizowanej na jednym z placów zabaw w Warszawie. Politycy chcą, by projekt oparty na „liście wspólnych spraw”, wypracowanej przez oba środowiska, trafił do Sejmu już na najbliższym posiedzeniu.

Projekt zakłada zwiększenie wydatków na oświatę do 6 proc. PKB. – 35 mld zł w ogóle więcej wydatków na edukację, to o 9 mld więcej niż planowana waloryzacja 500 plus do 800 plus. To prawdziwa inwestycja. To jakościowa, totalna, kompletna zmiana w miejscu, od którego zależy przyszłość Polski – przekonywał lider Polski 2050.

Co zawiera projekt?

Hołownia wyjaśnił, że dzięki takiej kwocie możliwe będzie wprowadzenie m.in. jednej godziny języka angielskiego dziennie w szkołach podstawowych, czyli pięć godzin w tygodniu, zatrudnienie nauczycieli w szkołach, tam gdzie ich brakuje, zatrudnienie psychologa w każdej szkole, czy zapewnienie uczniom ciepłego posiłku w trakcie zajęć.

