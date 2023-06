Tusk bez ogródek: Z PiS konsultować możemy warunki ich kapitulacji

W piątek Trzecia Droga, czyli koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050, skierowała zaproszenia na konsultacje do wszystkich partii. „Zgodnie z obietnicą wspólnie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zaprosiliśmy Koalicję Obywatelską, Konfederację, PiS i Lewicę na konsultacje pierwszego wspólnego projektu ustawy Trzeciej Drogi: Przyszłość+” – poinformował w piątek po południu na Twitterze Szymon Hołownia.

Trzecia Droga zaprasza partie na konsultacje

Projekt przewiduje przeznaczenie 6 proc. PKB na edukację. – 35 mld zł w ogóle więcej wydatków na edukację, to o 9 mld więcej niż planowana waloryzacja 500 plus do 800 plus. To prawdziwa inwestycja. To jakościowa, totalna, kompletna zmiana w miejscu, od którego zależy przyszłość Polski – przekonywał Hołownia podczas środowej konferencji prasowej.

Lider Polski 2050 podkreślał, że Trzecia Droga chce „załatwiać sprawy w duchu porozumienia, współpracy”. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek o godz. 14.30.

Tusk: Z PiS konsultować możemy warunki ich kapitulacji

„Z PiS konsultować możemy warunki ich kapitulacji. O przyszłości rozmawiać będziemy w gronie patriotów” – napisał w piątek po południu na Twitterze lider PO Donald Tusk. Wpis skomentował szef klubu KO Borys Budka, nie pozostawiając wątpliwości, że były premier odniósł się do zaproszenia Hołowni i Kosiniaka-Kamysza.

„Współpracę opozycji budowaliśmy na wspólnych wartościach. Zapraszanie – za naszymi plecami – na konsultacje o przyszłości Polski tych, którzy od 8 lat ją niszczą, jest niezrozumiale. Tu nie ma trzeciej drogi” – napisał Budka. Co ciekawe, wcześniej w rozmowie z Interią, szef klubu PO deklarował, że partia pojawi się na spotkaniu.

PiS nie wyklucza udziału w spotkaniu

W konsultacjach ma też wziąć udział Lewica. Zarówno Budka jak i Krzysztof Gawkowski z Lewicy podkreślili, że zawsze chodzą na spotkania organizowane przez partnerów na opozycji.

Udziału w spotkaniu nie wyklucza także PiS. – Przeanalizujemy to zaproszenie. Mamy tylko nadzieję, że propozycje Trzeciej Drogi nie maja wymiaru propagandowego, a inicjatorzy są gotowi na poważną rozmowę i będą w stanie wskazać źródła finansowania – powiedział Interii Rafał Bochenek. Zaznaczył jednak, że „wszelkie działania w obszarze zmiany struktury wydatków budżetu państwa nie mogą się odbywać kosztem wydatków na zbrojenia”.

Prezydent wzywa do współpracy

Z kolei w środę o ponadpartyjną współpracę zaapelował prezydent Andrzej Duda. W orędziu zapowiedział, że złoży projekt ustawy, który określi ramy współpracy między rządem, prezydentem, Sejmem i Senatem w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom w Radzie Unii Europejskiej.

– Chciałbym, żeby ta inicjatywa udowodniła, że w sprawach najważniejszych dla Polski cała klasa polityczna może ze sobą zgodnie współpracować. To ważny sprawdzian dla wszystkich sił politycznych – sprawdzian tego, które z nich chcą współpracy na rzecz realizacji naszych celów w Unii Europejskiej – podkreślił.

