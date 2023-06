Kaczyński uderza w Niemcy. „Silna i nowoczesna Polska nie jest w smak Berlinowi”

Prezes PiS Jarosław Kaczyński skierował list do Forum Klubów „Gazety Polskiej” województwa podlaskiego, które odbyło się w piątek. Treść przesłania, które odczytał w Białymstoku wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, opublikował serwis niezalezna.pl.

Kaczyński: To my będziemy decydować o tym, w jak urządzimy nasz polski dom

Kaczyński podkreślił w liście, że „radzenie nad sprawami Rzeczypospolitej jest naszą obywatelską powinnością i naszym niezbywalnym prawem”. „Jesteśmy bowiem gospodarzami we własnym kraju i to my będziemy decydować o tym, w jaki sposób urządzimy nasz polski dom, jak będziemy w nim żyli, jakie będą w nim panowały obyczaje i w jaki sposób będziemy troszczyć się o jego bezpieczeństwo. Na tym właśnie polega suwerenność i my tej suwerenności we wszystkich jej wymiarach bronimy i będziemy bronić” – wskazał prezes PiS.

Następnie lider partii rządzącej odniósł się do budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej i „ataków, z jakimi spotkało się to przedsięwzięcie”. Stwierdził też, że „wszystko powtarza się w związku z uchwaleniem ustawy” o utworzeniu komisji ds. zbadania wpływów rosyjskich.



„Silna i nowoczesna Polska nie jest w smak Berlinowi”

„Jeśli weźmiemy pod uwagę jeszcze inne elementy ze sfery medialno-politycznej, choćby niewybredną w formie krytykę naszych programów socjalnych i ukrytą w niej zapowiedź ich likwidacji, to zyskujemy pewność, że stawką w najbliższych wyborach parlamentarnych będzie suwerenność naszej Ojczyzny” – zaznaczył prezes PiS.

„Polska silna, nowoczesna, dynamicznie i równomiernie się rozwijająca, aspirująca do odgrywania współmiernej do jej potencjału roli w Europie i regionie nie jest w smak Berlinowi i co za tym idzie, polskim środowiskom kompradorskim. Nie ma co się łudzić: im bliżej wyborów, tym te ataki na nas będą się nasilać. Musimy też się liczyć z przedwyborczymi rosyjskimi prowokacjami” – oświadczył Kaczyński w liście do Forum Klubów „Gazety Polskiej”.

