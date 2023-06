Co z ustawą o Sądzie Najwyższym i środkami z KPO? Pierwszy taki sygnał z Brukseli

– Ta kwestia była intensywnie konsultowana z Komisją. Potwierdziliśmy przedstawicielowi polskiej strony, że to może rozwiązać pewne problemy. Nie wszystkie, ale pewne – powiedziała wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova w rozmowie z reporterem TVN24, odnosząc się do ustawy o Sądzie Najwyższym.

Co ze środkami z KPO?

Dopytywana, czy jej przyjęcie wypełniałoby tzw. kamień milowy dotyczący sądownictwa, odpowiedziała, że tak. – Tak. Teraz nie mamy innego wyjścia niż czekać na decyzję Trybunału Konstytucyjnego – oświadczyła Jourova.

Projekt pozytywnie ocenił też Didier Reynders, komisarz do spraw sprawiedliwości. Przedstawiciel KE przyznał, że to "dobry projekt" i ujawnił, że Komisja dyskutowała o nim z przedstawicielami polskich władz, zanim trafił do Sejmu. Zaznaczył też, że „to najważniejszy krok, jeżeli będzie możliwe, by ta ustawa wyszła z Trybunału Konstytucyjnego i weszła w życie”.

Pierwszy taki sygnał z Brukseli

Reporter TVN24 Maciej Sokołowski, który rozmawiał z Juorovą i Reyndersem, zwrócił uwagę na Twitterze, że „pierwszy raz Komisja Europejska tak wyraźnie przyznała, że nowelizacja ustawy o SN, która czeka na ocenę w TK, powstała w bliskim kontakcie z Brukselą i jej przyjęcie odblokuje środki z KPO”.

Pat w Trybunale Konstytucyjnym

Ustawa o Sądzie Najwyższym utknęła w Trybunale Konstytucyjnym z powodu klinczu, który tam trwa. Część sędziów uważa, że kadencja Julii Przyłębskiej na stanowisku prezesa TK już wygasła i domaga się wyboru jej następcy.

Sędziowie bojkotują obrady, co sprawia że niemożliwe jest zebranie pełnego składu, koniecznego do orzekania w niektórych sprawach. To właśnie z tego powodu wciąż nie został rozpatrzony między innymi wniosek prezydenta Andrzeja Dudy dotyczący wspomnianej ustawy o Sądzie Najwyższym.

