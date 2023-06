Chłopiec przejął mikrofon. Zadał Morawieckiemu jedno pytanie

W niedzielę, w ramach przedwyborczej trasy po Polsce pod hasłem „Trasa dotrzymanego słowa”, premier Mateusz Morawiecki odwiedził Łochów w powiecie węgrowskim na Mazowszu.

Chłopiec zadał pytanie premierowi

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia premiera, a następnie odbyła się seria pytań. Jedno z nich zadał ośmioletni uczeń szkoły podstawowej. Chłopiec zapytał Morawickiego o to, „co PiS w programie wyborczym planuje dla dzieci oprócz 800 plus”. Na wstępie szef rządu pochwalił go za „bardzo dobre pytanie”.

– Zaczynając od maluszków, wdrożyliśmy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, żeby łatwiej było rodzicom wychowywać te najmniejsze dzieci do 3. roku życia – odpowiedział Morawiecki. – Wiele mam chce kontynuować rozwój zawodowy i wracać do pracy, dlatego postawiliśmy na tworzenie nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach dla tych dzieci do 7. roku życia. Utworzyliśmy ponad 230 tys. miejsc. (...) Tworzymy też nowe przedszkola – mówił szef rządu.

Morawiecki wskazał, że utworzone zostały już tzw. laboratoria przyszłości w szkołach. – To są miejsca, gdzie dzieci, młodzież mogą uczyć się bardziej skomplikowanych zagadnień w oparciu o różne przyrządy – wyjaśnił.

„Kaczyński wyciągnął Polskę z dziadostwa”

W czasie spotkania w Łochowie Morawiecki ostro wypowiedział się nowej propozycji UE dotyczącej polityki migracyjnej. – Tak długo, dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, tu jest Polska i nie pozwolimy na to, aby nielegalni migranci wjeżdżali do Polski bez naszej woli, bez naszej zgody, bez naszej wiedzy. Dla nas bezpieczeństwo polskich rodzin, kobiet, dzieci jest najważniejsze – oświadczył premier.

Morawiecki stwierdził też, że prezes PiS Jarosław Kaczyński „wyciągnął Polskę z dziadostwa, które było na wielu poziomach”, i ostro skrytykował opozycję. - Za rządów PO-PSL było ponad 2,3 mln ludzi bez pracy i ponad dwa miliony ludzi wyjechało za granicę. Chcemy, aby rewolucja godnościowa nadal trwała – zaznaczył.

