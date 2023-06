Zamieszanie wokół konsultacji Trzeciej Drogi. Sprzeczne sygnały

„Przyszłość+” ma być pierwszym wspólnym projektem PSL i Polski 2050 w ramach Trzeciej Drogi. Partie te chciałyby zwiększyć wydatki na edukację do 6 proc. PKB. „Zamiast rozrzucać pieniądze pod wybory, zgódźmy się ponad podziałami, by zainwestować je w naszą przyszłość. Przyszłość nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. Jest nasza wspólna. Konsultacje odbędą się w poniedziałek o 14.30 w biurze Polski 2050” – apelował Szymon Hołownia.

Tusk storpedował projekt Trzeciej Drogi

W poniedziałek 12 czerwca rzeczniczka prasowa partii Polska 2050 Katarzyna Karpa-Świderek przekazała jednak Wirtualnej Polsce, że zapowiadane konsultacje się nie odbędą. Nie chciała jednak ujawnić przyczyny takiej decyzji. Wiadomość ta zaskoczyła dziennikarzy, ponieważ jeszcze w piątek 9 czerwca Szymon Hołownia dziękował Koalicji Obywatelskiej i Lewicy za szybkie przyjęcie zaproszenia.

Przedstawiciele nowego ugrupowania tłumaczyli, że wszystko przekreślił wpis Donalda Tuska na Twitterze. „Z PiS konsultować możemy warunki ich kapitulacji. O przyszłości rozmawiać będziemy w gronie patriotów” – podkreślał lider PO.

Komentarze ws. konsultacji „Przyszłości+”

„Współpracę opozycji budowaliśmy na wspólnych wartościach. Zapraszanie – za naszymi plecami – na konsultacje o przyszłości Polski tych, którzy od 8 lat ją niszczą, jest niezrozumiale. Tu nie ma trzeciej drogi” – wtórował mu Borys Budka.

Lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty stwierdził krótko, że z „terrorystami edukacyjnymi się nie rozmawia”. Ministra Przemysława Czarnka nazwał „psujem”, który „rozwalił polski system edukacji, zmienił program i napisał nową historię”.

„Zaprosiliśmy wszystkie formacje polityczne do dyskusji o edukacji, bo jest to niezwykle ważna sprawa dla naszej przyszłości. Swoją obecność potwierdzili przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy i dopiero po wpisie Donalda Tuska się wycofali” – zauważył Piotr Zgorzelski z PSL.

Konsultacje jednak się odbędą?

Co ciekawe, zupełnie inny przekaz płynął z tweeta Pauliny Henning-Kloski, wiceprzewodniczącej Polski 2050. „Rozmawialiśmy Panie Redaktorze i powiedziałam Panu wyraźnie, że do 12 czekamy na potwierdzenia, jak politycy nie przyjdą to przegadamy temat z ekspertami bo są w drodze” – pisała do dziennikarza WP.

Czytaj też:

Doradca Dudy wskazał „trzecią drogę” w wyborach. Mówił o podobieństwie do Breivika i BanderasaCzytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”: Wspólnej listy nie będzie? Hołownia chciał od Tuska jednej deklaracji