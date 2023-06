Wylewny komunikat Putina po śmierci Berlusconiego. „Prawdziwy przyjaciel”

Przypomnijmy: w poniedziałkowe przedpołudnie, 12 czerwca, świat obiegła informacja o śmierci Silvio Berlusconiego.

Na co zmarł Berlusconi?

Były trzykrotny premier Włoch, a także twórca imperium medialnego Mediase, miał 86 lat. Ostatnie dni swojego życia spędził w szpitalu San Raffaele w Mediolanie, gdzie przebywał od piątku.

Przyczyna zgonu nie została jeszcze oficjalnie ujawniona. Wszystko jednak wskazuje na to, że jest ona związana z chorobą nowotworową – Berlusconi zmagał się z białaczką mielomonocytową.

Putin o śmierci Berlusconiego

Jak donosi rosyjska agencja prasowa TASS, śmierć Berlusconiego skomentował Władimir Putin. Obu polityków łączyły nadzwyczaj przyjacielskie relacje.

Nic więc dziwnego, że Putin wypowiedział się o zmarłym w sposób, który wykracza daleko poza kurtuazyjne kondolencje.

„Dla mnie Silvio był drogim człowiekiem i prawdziwym przyjacielem (...) Szczerze podziwiałem jego mądrość i umiejętność podejmowania wyważonych, dalekowzrocznych decyzji nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Podczas każdego z naszych spotkań byłem dosłownie naładowany jego niesamowitą witalnością, optymizmem i poczuciem humoru” – czytamy w piśmie Putina, którego adresatem jest prezydent Włoch Sergio Mattarella.

„Zwolennik wzmacniania przyjaznych stosunków”

TASS przypomina, że Berlusconi i Putin spotkali się po raz pierwszy podczas szczytu G8, który odbył się w Genui w 2001 r. Widywali się dziesiątki razy nie tylko podczas oficjalnych wydarzeń, ale również prywatnie, np. na daczy satrapy Kremla.

„Silvio Berlusconi, prawdziwy patriota, zawsze przedkładał interes swojego kraju ponad wszystko (...) W Rosji Silvio Berlusconi zostanie zapamiętany jako konsekwentny i pryncypialny zwolennik wzmacniania przyjaznych stosunków między naszymi krajami” – czytamy w dalszej części kondolencji złożonych przez Putina.

Skandaliczne słowa pod adresem Zełenskiego

Zażyłość z Putinem to niejedyna kwestia, która kładzie się cieniem na życiorysie byłego premiera Włoch. W lutym tego roku udzielił wywiadu, w którym obarczył Wołodymyra Zełenskiego odpowiedzialnością za napaść Rosji na Ukrainę.

Zdaniem Berlusconiego, to właśnie decyzje Zełenskiego miały sprowokować Moskwę do rozpoczęcia agresji. Dodał, że gdyby wciąż stał na czele rządu w Rzymie, to nie podjąłby żadnych rozmów z prezydentem Ukrainy.

Czytaj też:

Temu sojusznikowi Putina nie przeszkadzają straty rosyjskiej armii. Zadeklarowano „pełne poparcie”Czytaj też:

Wyciekły tajne plany sprzed inwazji. Dlatego Łukaszenka nie włączył się do wojny