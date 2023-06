PiS poprze nowelizację prezydenta? „Polacy mają prawo wiedzieć”

We wtorek późnym popołudniem odbędzie się pierwsze czytanie przedstawionego przez prezydenta projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. O nowelizację pytany był na antenie Polskiego Radia Rafał Bochenek, rzecznik PiS.

Badanie wpływów rosyjskich. Rzecznik PiS zabrał głos ws. nowelizacji prezydenta

– Nowelizacja prezydenta ma wpływ na to, jak ta komisja będzie funkcjonowała, również na to, kto do tej komisji może być powołany. Zdecydowaliśmy, iż na razie rozpatrzymy nowelizację. Kiedy zostanie przyjęta, wdrożona, wówczas przystąpimy do wyboru członków komisji – poinformował.

Bochenek zwrócił uwagę, że ta nowelizacja „w dużej mierze odpowiada na oczekiwania polityków opozycji – PO, Lewicy”. – Przecież tego typu zarzuty wielokrotnie były podnoszone, że odwołanie do WSA nie będzie odwołaniem wystarczającym, ponieważ sąd administracyjny rzekomo może badać tylko kwestię legalności i lepiej byłoby, żeby odwołanie przysługiwało do sądów powszechnych. Jest to ograniczenie pierwiastka politycznego, bo będą pracowali eksperci, którzy mają stosowną wiedzę prawną – wymieniał rzecznik PiS.

Nowelizacja lex Tusk. PiS poprze zaproponowane przez Andrzeja Dudę zmiany

Prowadzący pytał, czy w takim razie Prawo i Sprawiedliwość poprze prezydencką nowelizację. – Co do zasady będziemy oczywiście za tą nowelizacją. Dla nas najważniejsze jest to, że pomimo zmian zaproponowanych przez prezydenta, element prawdy, jawności życia publicznego jest utrzymany. Polacy mają prawo wiedzieć, jakie były kuluary podejmowania decyzji, które miały wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski – powiedział Rafał Bochenek.

Jak dodał, rząd PiS chce, by Polacy mogli zapoznać się z dokumentami, zeznaniami poszczególnych osób w kluczowych sprawach.

Andrzej Duda w poniedziałek 29 maja podpisał ustawę w sprawie komisji badającej wpływy rosyjskie. Jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. W piątek prezydent dodał, ze jego zdaniem „uchwała została uchwalona za późno”. Duda zasugerował, że w komisji powinni zasiadać nie posłowie lub senatorowie, a eksperci. To odpowiedź na oskarżenia, że działalność komisji jest związana ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi oraz jest wymierzona w Donalda Tuska.

