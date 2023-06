Beata Szydło: Te wybory to ostatnia szansa Tuska na poważny powrót do polskiej polityki

– Donald Tusk jest zdeterminowany i zdesperowany, ponieważ wie, że to jest jego ostatnia szansa, by wrócić na poważnie do polskiej polityki. Stawia tutaj wszystko na jedną szalę – zaczęła wątek Tuska Beata Szydło. – Oczywiście opozycja skłócona, podzielona, nie potrafiąca przez całe miesiące pokazać niczego konstruktywnego dla Polski, opozycja jedynie potrafiąca angażować się w Brukseli w ataki na własny kraj, jest celem łatwym do rozbicia, by po stronie opozycji był tylko jeden lider – kontynuowała.

Beata Szydło: To jest poważne zagrożenie

Była premier przekonywała, że obecne wybory będą niezwykle ważne dla przyszłości Polski. – To są wybory, które będą decydować o bezpieczeństwie Polski, w którym kierunku pójdziemy i czy będzie przede wszystkim krajem suwerennym – podkreślała. – Ja mówię to z mojego doświadczenia, pobytu tutaj przede wszystkim w Parlamencie Europejskim. Rzeczywiście nasze polityków PiS ostrzeżenia przed tym, że jest zagrożenie dla polskiej suwerenności ze strony organów europejskich, jak próbują one wpływać na funkcjonowanie poszczególnych krajów członkowskich... to jest poważne zagrożenie – dodawała.

Unijne organy przyglądają się uważnie tzw. lex Tusk

„Komisja Europejska odnotowała, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich i będzie ją analizować” – przekazała brukselskiej reporterce RMF FM rzeczniczka prasowa KE Sonya Gospodinova. Ustawa będzie sprawdzana pod kątem zgodności z prawem unijnym. RMF FM wskazuje, że jeśli Komisja stwierdzi niezgodność, to może to otworzyć kolejny spór polskiego rządu z Brukselą.

Ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich podpisał pod koniec maja Andrzej Duda. Jednocześnie prezydent skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że wchodzi ona w życie niemal od razu. Koła i kluby poselskie będą miały dwa tygodnie na zgłaszanie swoich kandydatów do komisji. Do 17 września komisja ma przygotować raport z prac.

