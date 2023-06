Ukraina poinformowała USA o rozpoczęciu kontrofensywy? Biały Dom komentuje

Jednym z tematów poruszonych przez dziennikarzy w czasie poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Johna Kirby’ego była trwającą w Ukrainie kontrofensywa. Przypomnijmy, że ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski już oficjalnie potwierdził rozpoczęcie działań.

Biały Dom o ukraińskiej kontrofensywie: Walki trwają, ale wstrzymamy się od ocen

Konferencja Johna Kirby'ego miała miejsce w Białym Domu. Jeden z dziennikarzy dopytywał o komentarz w tej sprawie, wskazując, że ukraińskie wojsko informuje o odbiciu trzech wiosek. Jednocześnie dziennikarz wskazywał, że Ukraina prawdopodobnie ponosi ciężkie straty, w tym także w sprzęcie dostarczonym z USA.

– Zdecydowaliśmy się powstrzymać się od przedstawienia ocen tej ofensywy z pozycji wygodnego fotela. Zamierzam się tego trzymać – mówił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.

Kirby przyznał jednak, że walka się toczy. – Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale to prezydent Zelensky może to oceniać, nie my. I na pewno będzie to zależeć od Sił Zbrojnych Ukrainy, aby odnosić się do strat lub zyskach w danym dniu. To jest wojna. I już udowodniła, że jest brutalna – podkreślił.

Czy Ukraina poinformowała USA o rozpoczęciu kontrofensywy?

– To, na czym zamierzamy się skupić, to upewnienie się, że Ukraina może odnieść sukces na polu bitwy – zapewniał Kirby. – Widzieliście pakiet pomocy w ramach programu USAI, ogłoszonego pod koniec tygodnia. Myślę, że bardzo, bardzo szybko zobaczycie dodatkowe pakiety pomocy ze Stanów Zjednoczonych. Nie będzie dla was zaskoczeniem, że sprzęt, który nadal będziemy dawać Ukrainie, to rzeczy, których potrzebuje w tej konkretnej walce – wskazał.

Gdy dziennikarz próbował dopytywać dalej, czy Ukraińcy powiadomili wcześniej USA o rozpoczęciu kontrofensywy, oskarżając Kirby'ego o wymijające odpowiedzi, ten podkreślił, że jest ostrożny.

– Oni nie mieli żadnych zobowiązań, aby dać nam jakiekolwiek sygnał czy poinformować nas o swoich operacjach. I nigdy nie mieli takich zobowiązań w ciągu ostatnich 15 miesięcy – podkreślił Kirby.

