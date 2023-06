Kto zasiądzie w komisji ds. badania rosyjskich wpływów? Pojawiają się pierwsze nazwiska

Andrzej Duda w poniedziałek 29 maja podpisał ustawę w sprawie komisji badającej wpływy rosyjskie. Jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. W piątek prezydent dodał, ze jego zdaniem „uchwała została uchwalona za późno”.

Duda zasugerował, że w komisji powinni zasiadać nie posłowie lub senatorowie, a eksperci. To odpowiedź na oskarżenia, że działalność komisji jest związana ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi oraz jest wymierzona w Donalda Tuska. Wiadomo, że PiS poprze nowelizację prezydenta.

Kto w komisji ds. rosyjskich wpływów? Władze PiS mają zdecydować jeszcze dzisiaj

Wciąż nie wiadomo jednak, kto zasiądzie w komisji. Mają o tym porozmawiać władze PiS w środę wieczorem. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń RMF FM, wśród kandydatów pojawia się Andrzej Zybertowicz i Zdzisław Krasnodębski. W komisji – jako podaje rozgłośnia – miałby się pojawić także Piotr Naimski, czyli były szef Urzędu Ochrony Państwa, a ostatnio pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa energetycznego.

„W tym kontekście pada także nazwisko Krzysztofa Szczuckiego, czyli szefa Rządowego Centrum Legislacji” – informuje RMF FM. Z ustaleń radia wynika, że spadają natomiast notowania Sławomira Cenckiewicza, choć to nazwisko, które w środowy ranek wymienił szef klubu PiS Ryszard Terlecki na antenie Radia Plus. — Wiele się o tym w mediach też pisze i tak jest, że jest kandydatem do komisji — przyznał.

Sławomir Cenckiewicz w komisji ds. rosyjskich wpływów? Padły kolejne nazwiska

Według informacji „Rzeczpospolitej”, jeszcze w środę 14 czerwca PiS zaprezentuje w Sejmie pięciu kandydatów na członków komisji ds. badania rosyjskich wpływów w Polsce. Będą to osoby spoza polskiego parlamentu. Jednocześnie trwać będą prace mające na celu zaakceptowanie nowelizacji prezydenta Andrzeja Dudy. We wtorek 13 czerwca Sejm już zaczął działać na tym kierunku.

Czytaj też:

Komisja ds. badania rosyjskich wpływów już na początku lipca? PiS nie zwlekaCzytaj też:

Elżbieta Jakubiak dla „Wprost”: Kaczyński daje Tuskowi fory. Szanse są wyrównane