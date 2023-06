Jarosław Kaczyński może wrócić do rządu. Szef klubu PiS uchylił rąbka tajemnicy

Dziennikarze gazety.pl przekonywali, że prezes PiS Jarosław Kaczyński zastanawia się nad powrotem do rządu w związku z wejściem kampanii wyborczej w decydującą fazę. Według informacji portalu miałby on zostać wicepremierem, degradując przy tym osoby obecnie noszące ten tytuł.

Terlecki o powrocie Kaczyńskiego: Zawsze może to zrobić

— Zawsze może wrócić, bo to przecież on jest liderem naszego środowiska i partii. Nie jest to jeszcze żadna oficjalna wiadomość, więc poczekajmy do decyzji, które prawdopodobnie zapadną w końcu czerwca – odpowiadał dość ogólnie Ryszard Terlecki, wypytywany o tę sprawę w Radiu Plus. Jak dodawał, chodziłoby tu o wzmocnienie i zdyscyplinowanie prac rządu w ostatnich miesiącach przed kampanią.

— Chcemy uniknąć takiej sytuacji, że poszczególne resorty działają trochę w oderwaniu od całości. To zawsze jest taki pośpiech przed końcem kadencji, żeby zdążyć złożyć jeszcze projekty ustaw, coś pozgłaszać, coś pozałatwiać, czasem to są takie rzeczy, które można było załatwić wcześniej, ale się z tym zwlekało i to zostaje jakby na ostatnią chwilę. Z kolei posiedzeń Sejmu już dużo nie będzie, więc chodzi o to, żeby to wszystko spiąć też z naszym programem, zaleceniami partii – wyjaśniał Terlecki.

Media o powrocie Kaczyńskiego do rządu

Objęcie funkcji wicepremiera przez Jarosława Kaczyńskiego zapowiadała nie tylko gazeta.pl ale też „Super Express”.

– Mamy wojenki buldogów, konflikt na linii Ziobro – Morawiecki, mamy walkę sztabowców, rywalizację o jedynki. Jarosław Kaczyński na pewno uspokoiłby sytuację w rządzie i obozie władzy – wyjaśniał w rozmowie z tabloidem jeden z anonimowych polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Najnowszy sondaż okołowyborczy

W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski sprawdzono, kto zdaniem respondentów miałby największe szanse na zwycięstwo, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę.

Z badania wynika, że zdaniem 40,9 proc. badanych najbardziej prawdopodobny scenariusz to zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości i rządy formacji Jarosława Kaczyńskiego przez kolejną kadencję. 32 proc. ankietowanych wskazało na rozwiązanie, które zakłada zwycięstwo PiS, przy jednoczesnym utworzeniu rządu przez ugrupowania opozycyjne. 13,6 proc. respondentów twierdzi, że najbardziej prawdopodobne jest zwycięstwo opozycji i utrata władzy przez PiS.

