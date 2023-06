Scholz ostrzega przed Putinem. „Chce przyłączyć sąsiednie terytoria”

Kanclerz Niemiec w rozmowie z „Europejską Prawdą” po raz kolejny podkreślił potrzebę stworzenia gwarancji pokojowych dla Ukrainy. Jego zdaniem wszyscy powinni być gotowi na zapewnienie bezpieczeństwa także wtedy, kiedy rosyjska wojna przeciwko Ukrainie dobiegnie wreszcie końca.

Scholz o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy

Scholz kładł nacisk na to, że nie można nawet mówić o „jakimś rodzaju zamrożenia wojny i legitymizowaniu rosyjskiej inwazji”, jak wzywają do tego niektóre głosy w debacie publicznej. – Rosyjski prezydent wyraźnie chce wchłonąć część sąsiednich terytoriów. Ma taki plan wobec Ukrainy i jest to raczej oczywiste, że jest to także jego plan dla Białorusi – mówił.

To właśnie dlatego, jak podkreślał Scholz, tak ważne jest wspieranie Ukrainy i prowadzenie „solidnej konwersacji na temat gwarancji bezpieczeństwa”. – To właśnie dlatego tak ważne jest wyraźne określenie, że będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak długo będzie to konieczne i nie zgodzimy się na narzucany pokój. Rosja musi wycofać wojska – dodawał Scholz.

Spotkanie liderów Trójkąta Weimarskiego

Andrzej Duda udał się w poniedziałek 12 czerwca do Paryża. Prezydent rozmawiał w cztery oczy z Emmanuelem Macronem, a potem do polityków dołączył Olaf Scholz i miało miejsce spotkanie w formule Trójkąta Weimarskiego. Rozmowy dotyczyły kwestii bezpieczeństwa Polski i całego regionu w kontekście nadchodzącego szczytu NATO w Wilnie oraz wsparcia dla Ukrainy.

Po rozmowach miała miejsce konferencja z udziałem prezydentów Francji, Polski i Niemiec. Macron zwrócił uwagę, że Rosja wojną w Ukrainie poniosła porażkę. – Jest oczywiste, że Ukraina nie zostanie podbita i pokój pozostanie prawdziwym rozwiązaniem – powiedziała francuska głowa państwa. Macron zapewnił, że wsparcie dla Ukrainy musi być kontynuowane. – Sprawimy nie tylko, że Rosja nie będzie zwycięska, ale nie będzie w stanie go powtórzyć – podsumował Macron.

Duda podkreślił z kolei, że wszyscy przywódcy „stoją przy Ukrainie ze świadomością, że Rosja nie może wygrać wojny”. – Dla bezpieczeństwa Europy fundamentalne znaczenie ma to, by rosyjski imperializm został zgaszony – zaznaczył. Polski prezydent kontynuował, że Ukrainie trzeba umożliwić polityczne dołączenie do Zachodu.

