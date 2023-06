Politycy PiS uderzają w poprzedników. „PO prezentuje wysokiej klasy hipokryzję”

W czwartek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej odbyła się konferencja prasowa rzecznika partii Rafała Bochenka, rzecznika rządu Piotra Mullera i wiceministra aktywów państwowych Andrzeja Śliwki.

Politycy PiS: Za czasów PO managerowie zarabiali gigantyczne pieniądze w spółkach

Rzecznik PiS oświadczył, że w związku z dyskusją o zarobkach w spółkach skarbu państwa, która rozgorzała w ostatnich dniach, „chcą wyjaśnić, jak to wygląda oraz pokazać, jak wyglądała polityka poprzedników w tej sprawie”. – Sławomir Neumann sam mówił, że nie ważne, czy osoba, która pracuje w spółkach skarbu państwa jest dobra lub zła – ważne, aby była związana z PO – oświadczył Bochenek.

Polityk PiS przekonywał, że to PiS wprowadziło w 2016 r. ograniczenia jeśli chodzi o zarobki managerów w spółkach, a za czasów PO „zarabiali gigantyczne pieniądze, de facto drenując spółki”, a te spółki „generowały miliardowe straty”. W tym kontekście wymienił Orlen, Lotos i Jastrzębską Spółkę Węglową. Andrzej Śliwka ocenił, że PO „prezentuje wysokiej klasy hipokryzję”.

Muller: Warto zadać pytanie, czy działania PO nie są celowe

– W dobie kryzysu spółki skarbu państwa pokazały, że są istotne dla bezpieczeństwa państwa, ponieważ pomogły m. in. w budowie Gazociągu Bałtyckiego. Warto zadać pytanie, czy działania PO nie są celowe, ponieważ oni chcą prywatyzacji spółek skarbu Dlatego chcą, aby wizerunek spółek był zły – sugerował z kolei rzecznik rządu. Stwierdził też, że PO jest „reprezentantem milionerów”.

Politycy PiS wyliczyli, że Jarosław Zagórowski i Edward Szlęk jako prezesi Jastrzębskiej Spółki Węglowej zarobili w latach 2010-2015 ponad 5 mln zł, a strata spółki w 2014r. wynosiła ponad 657 mln zł. Jacek Krawiec jako prezes Orlenu – jak wskazali – w latach 2008-2015 zarobił ponad 21 mln zł, a strata spółki w 2014 r. wyniosła ponad 5,8 mld zł. Z kolei Paweł Olechnowicz na stanowisku prezesa Lotosu w latach 2008-2015 zarobił prawie 7 mln zł, a strata spółki wyniosła w 2014 r. ponad 1,4 mld zł.

Wirtualna Polska o „klubie milionerów Dobrej Zmiany”

Kilka dni temu Wirtualna Polska opublikowała wyniki dziennikarskiego dochodzenia, w ramach którego prześwietlono raporty 19 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, których akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Sprawdzono, ile pieniędzy w latach 2016-2022 zarobili w nich ludzie związani z PiS.

Z ustaleń WP wynika, że 152 osobom związanym z partią rządzącą giełdowe spółki wypłaciły łącznie ponad 437 mln zł wynagrodzenia. Cztery osoby zarobiły ponad 10 mln zł, 19 osób – od 5 do 10 mln zł, 50 osób – od 2 do 5 mln zł, 17 osób – od 1 do 2 mln zł, i 62 osoby poniżej miliona.

Czytaj też:

Müller o Bezpiecznym Kredycie 2 proc.: Jak widzę łzy deweloperów, to jakoś nie ściska mi sercaCzytaj też:

Wymiana ciosów między Porębą, Mastalerkiem i Bielanem. „Są tacy, którzy czasem się zagalopują”