Referendum ws. migrantów ma postawić opozycję pod ścianą. Takie plany może mieć PiS

W czwartek Sejm podjął uchwałę ws. sprzeciwu wobec unijnego mechanizmu relokacji migrantów. Wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział zorganizowanie referendum poświęconego tej kwestii.

– Decyzja Unii Europejskiej godzi w polską suwerenność i innych państw UE. To punkt numer jeden. To spór, który określi przyszłość UE. To decyzja sprzeczna z traktatami. W 2018 roku ta sprawa (...) została negatywnie rozstrzygnięta, teraz wraca – mówił Jarosław Kaczyński. Dodał, że „polski naród się na to nie zgodzi”, a Polacy muszą się w tej kwestii wypowiedzieć. Nie wspomniał jednak o terminie ewentualnego referendum

Referendum w sprawie relokacji migrantów. Kiedy ma się odbyć?

Gazeta.pl dowiedziała się, że według najwyższych władz PiS, w tym Jarosława Kaczyńskiego, referendum miałoby się odbyć wraz z wyborami parlamentarnymi – w październiku. „Taki jest plan centrali PiS. To wywróciłoby dotychczasową wizję kampanii wyborczej, a sprawę migracji uplasowało wręcz na pozycji nr 1 w niej” – czytamy. Co więcej, wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z mównicy sejmowej miała być zaskoczeniem dla polityków PiS i „powstać w ścisłej tajemnicy”.

Według nieoficjalnych ustaleń propozycja zorganizowania referendum to pułapka na opozycję, a założeniem jest maksymalna polaryzacja opinii publicznej kwestią migrantów z krajów muzułmańskich i arabskich. Tym bardziej, że głównym rywalem w wyborczym wyścigu będzie lider PO Donald Tusk, a sztab PiS ma w arsenale jego archiwalne wypowiedzi na ten temat. Wypowiedzi polityków PO na ten temat zostały już wykorzystane w spotach premiera Mateusza Morawieckiego na temat propozycji unijnego mechanizmu oraz ewentualnych kar finansowych dla krajów, które nie przyjmą uchodźców.

Unijny mechanizm zakłada relokację do 120 tys. osób rocznie (w ramach tej liczby każde państwo członkowskie ma mieć ustalony własny próg) lub ekwiwalent w wysokości 22 tys. na migranta w przypadku, gdy państwo nie będzie się zgadzać na jego przyjęcie. W ocenie polskiego rządu proponowane rozwiązanie ma de facto charakter kary nakładanej na kraje, które nie chcą przyjąć migrantów.

POLITICO pisze, że jeśli zajdzie taka potrzeba, celem UE będzie relokacja co najmniej 30 000 migrantów, a każdego roku liczba ta będzie wzrastać do 120 tysięcy.

