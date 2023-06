Eksplozje w Kijowie. W stolicy Ukrainy wizyta delegacji pokojowej

Korespondenci ukraińskiego portalu Suspilnego słyszeli wybuchy w stolicy Ukrainy. Siły powietrzne potwierdziły, że do na Kijów lecą pociski balistyczne i poleciły mieszkańcom, by natychmiast udali się do schronów.

„W Kijowie słychać eksplozje – donoszą korespondenci Suspilne”. – poinformował portal na Telegramie o 11:30 czasu lokalnego. Wcześniej w stolicy Ukrainy rozległ się alarm lotniczy. „Wybuch w stolicy. W rejonie podolskim. Rakiety wciąż lecą na Kijów” – napisał w piątek mer Kijowa, Witalij Kliczko. „Oficjalne raporty mówią, że więcej pocisków balistycznych leci w kierunku Kijowa z północy, rosyjskie pociski nadlatujące z południa były też widziane w okolicach Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim” – przekazało konto Ukraine Front Lines. 16 czerwca z delegacją pokojową do Kijowa przybył prezydent RPA Cyril Ramaphosa. Reuters informuje, że Ramaphosa spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a następnie uda się do Rosji na rozmowy z Władimirem Putinem w Sankt Petersburgu w sobotę. Wkrótce więcej informacji