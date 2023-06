Adam Szłapka potrącił 16-latkę. Zaskakujące okoliczności wypadku

Do wypadku z udziałem Adama Szłapki doszło 24 kwietnia. Lider Nowoczesnej na Saskiej Kępie w Warszawie potrącił samochodem 16-letnią rowerzystkę. Nastolatka odniosła poważne obrażenia. Miała m.in. złamane kości nosowe i uraz głowy. Jak podaje Interia, konieczne było trwające ponad tydzień leczenie.

Adam Szłapka ukrywał, że jest posłem?

Poseł został na miejscu przebadany na obecność alkoholu i okazało się, że jest trzeźwy. Jak podaje tvp.info, Adam Szłapka nie poinformował początkowo policjantów, że jest parlamentarzystą i przysługuje mu immunitet. Dopiero po kolejnych pytaniach ujawnił, jaka jest jego rola w Sejmie.

Sprawa trafiła do prokuratury. Poseł może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli zostanie mu uchylony immunitet. Adam Szłapka podkreśla, że nie unika konsekwencji. – Sprawa się toczy. Jestem w kontakcie zarówno z osobą poszkodowaną, jak i z jej rodziną. Kiedy do Sejmu trafi wniosek o uchylenie mi immunitetu, natychmiast się go zrzeknę – skomentował poseł w rozmowie z portalem.

