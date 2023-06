Janusz Kowalski uderza w Paradę Równości. „Dewianci w lateksach i kajdankach”

17 czerwca przez Warszawę przejdzie Parada Równości. W tym roku patronat nad wydarzeniem objął prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Hasłem przemarszu jest „Wróżymy równość i piękność”. Uczestnicy ruszą o godz. 14:00 z parku przy Pałacu Kultury i Nauki w centrum miasta. Tegoroczna edycja jest poświęcona prawom osób transpłciowych, a jednym z postulatów jest „procedura uzgadniania płci wolna od poniżania”.

Janusz Kowalski: Chcą narzucić ideologię gender

Do wydarzenia odniósł się poseł Solidarnej Polski, Janusz Kowalski, który wyraził na Twitterze swoje niezadowolenie z marszu. „Dziś ulicami Warszawy przejdzie parada zwolenników tęczowej opresji, lewackiej nietolerancji i krzywdzenia dzieci adopcjami przez homoseksualistów. Obleśnie wymalowani dewianci w lateksach i kajdankach chcą narzucić normalnym rodzinom obcą ideologię gender. Ale nie uda im się!” – napisał.

Do tej pory uczestnicy warszawskiej parady ruszali z Placu Defilad, jednak obecnie trwają tam prace remontowe, których celem jest przekształcenie przestrzeni pod Pałacem Kultury i Nauki w Plac Centralny. W związku z tym przemarsz rozpocznie się na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, czyli miejsca do którego dojechać można obiema liniami metra.

Następnie uczestnicy wydarzenia przejdą ulicami Marszałkowską i Waryńskiego do stacji metra Politechnika, gdzie skręcą w aleję Armii Ludowej. Następnie skręcą w al. Niepodległości i przejdą ulicami Chałubińskiego i Jana Pawła II, by następnie na Rondzie ONZ skręcić w ulicę Świętokrzyską i powrócić w miejsce startu. Stamtąd uczestnicy parady będą mogli udać się na uliczną imprezę, a później na after party.

Parada równości w Warszawie. Utrudnienia w ruchu

W związku z imprezą należy spodziewać się utrudnień w ruchu. W trakcie formowania się parady zamknięte zostaną ulice Świętokrzyska, Marszałkowska i Emilii Plater. Później do godziny 17.00 policja będzie kolejno wyłączała z ruchu kolejne ulice. Wiele linii autobusowych i tramwajowych będzie tego dnia kursowało na innych trasach. Bez zmian poruszać będą się natomiast linie metra.

