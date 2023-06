PiS rezygnuje z konwencji w Łodzi. Brudziński ogłasza zmianę planów

W najbliższą sobotę PiS planowało z przytupem ogłosić kolejne propozycje programowe. Konwencja miała odbyć się w Łodzi, na co zareagowała rządząca miastem Hanna Zdanowska, która związana jest z PO. Teraz wszystko wskazuje na to, że rządząca partia zmieniła zdanie. Ogłosił to nowy szef sztabu PiS Joachim Brudziński.

Początkowo kolejną konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości planowano na sobotę 24 czerwca w Łodzi. Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski zapowiadał, że podczas wydarzenia miały zostać przedstawione kolejne propozycje wyborcze. Jak się okazało, partia zamierzała wynająć należącą do miasta Atlas Arenę. Związana z PO prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zapewniła, że „nie zabroni” organizacji konwencji w arenie, jednak zapowiedziała, że dochód przeznaczy na miejski program in vitro. „Cieszę się, że zło możemy przekuć w dobro” – napisała w mediach społecznościowych. Lokalni działacze PiS mimo wszystko organizowali zapisy na wyjazdy. Zapewniali, że udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, a wszyscy będą mieli zagwarantowane miejsca siedzące. PiS zmienia plany. Zdanowska: Kolejna niedotrzymana umowa Jednak w poniedziałek szef sztabu PiS Joachim Brudziński ogłosił zmianę planów. „Prawo i Sprawiedliwość zawsze jest blisko ludzkich spraw i blisko problemów Polaków. Dlatego odpowiadając na zaproszenie mieszkańców Dolnego Śląska sztab postanowił o zmianie formuły i miejsca naszego sobotniego wydarzenia” – poinformował na Twitterze. Na taką decyzję błyskawicznie zareagowała Hanna Zdanowska. „Kolejna niedotrzymana umowa przez PiS. W sumie mnie to nie dziwi” – stwierdziła prezydent Łodzi. „Mimo odwołania konwencji i zlekceważenia Łodzian, którzy wreszcie mieliby okazję porozmawiać z rządem – i tak zwiększymy finansowanie programu in vitro w Łodzi. Już w środę” – zapowiedziała. Dalsze szczegóły dotyczące sobotniego wydarzenia PiS wciąż są tajemnicą. Poprzedni kongres– pod hasłem „Programowy Ul” – odbył się 15 maja. Partia rządząca złożyła wówczas trzy deklaracje: podniesienie świadczenia 500 plus do 800 złotych od stycznia przyszłego roku, darmowe leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz osób powyżej 65 lat oraz zniesienie opłat za przejazd aut osobowych na autostradach państwowych. Czytaj też:

