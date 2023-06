Emmanuel Macron duszkiem wypił butelkę piwa. Nagranie trafiło do sieci

W sobotę 17 czerwca Emmanuel Macron pojawił się na finałowym meczu ligi Top 14 w rugby rozgrywanym na stadionie Stade de France na przedmieściach Paryża. W meczu zmierzyły się Stade Toulousain i Stade Rochelais. Wygrała drużyna z Tuluzy.

Emmanuel Macron wypił butelkę piwa w 17 sekund

Radości ze zwycięstwa graczy z Tuluzy nie krył francuski prezydent Emmanuel Macron, który mecz oglądał z loży dla VIP-ów. Tuz po zwycięstwie zamieścił w mediach społecznościowych wpis z gratulacjami dla zwycięzców. „Historia francuskiego rugby została dziś napisana trochę bardziej czerwono-czarnymi barwami. Brawo Tuluza!”

To jednak nie był koniec świętowania wygranej przez prezydenta Francji. Macron postanowił zejść do szatni zwycięskiego zespołu. Tam dopingowany przez członków zwycięskiego zespołu wypił duszkiem butelkę piwa. Nagranie tego momentu szybko trafiło do sieci.

Jak informuje portal Francebleu, takie wyzwanie postawili przed prezydentem zawodnicy, a on postanowił je spełnić.

– W szatni był bardzo radosny moment, bardzo spontaniczny i bezpośredni. Prezydent został poproszony o opróżnienie małej butelki piwa i spełnił to w kilka sekund – relacjonował burmistrz Tuluzy, Jean-Luc Moudenc. – Później był obficie oblewany przez graczy, którzy po tak dużym napięciu wyraźnie się rozluźnili – dodał.

Macron krytykowany. „Toksyczna męskość”

Jednak zachowanie francuskiego prezydenta nie wszystkim przypadło do gustu. Przez francuskie media przetoczyła się fala oburzenia na zachowanie prezydenta, który został oskarżony o promocję niezdrowego picia.

– Toksyczna męskość w przywództwie politycznym na jednym obrazku – zarzuciła prezydentowi Sandrine Rousseau deputowana ze znajdującej się w opozycji partii Zielonych. – Prezydent, który dzieli radość 23 graczy i bierze udział w ich tradycjach. To wszystko – w odpowiedzi bronił Macrona członek jego partii Jean-Rene Cazeneuve.

Jednak w medialnej debacie nie tylko politycy krytycznie odnieśli się do zachowania prezydenta.

– Prezydent ponosi odpowiedzialność jako wzór do naśladowania, jeśli chodzi o dawanie zdrowego przykładu zachowania – powiedział w poniedziałek kanałowi BFM Bernard Basset z organizacji charytatywnej Association Addictions France. – W tym przypadku łączy sport, imprezę i spożywanie alkoholu w kontekście męskiej presji, gdzie wszyscy piją trochę za dużo – dodał.

– To niewłaściwe — powiedział z kolei William Lowenstein, lekarz i specjalista od uzależnień. – Można to robić, ale nie przed kamerami – podkreślił.

Francuska agencja AFP zwraca jednak uwagę, że nagranie może pomóc Macronowi w poprawieniu sondaży wyborczych, które dołują od momentu podwyższenia wieku emerytalnego. Polityk od dawna jest krytykowany za oderwanie od zwykłych ludzi.

