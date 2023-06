Ukraina zyskała potężnego sojusznika na drodze do NATO. „Stanowisko bliższe Polsce”

W lipcu w Wilnie odbędzie się szczyt NATO, w którym wezmą udział delegacje z blisko 50 krajów. W przededniu szczytu „Le Monde” opisuje zmianę francuskiego stanowiska wobec przystąpienia Ukrainy do NATO „w delikatnych dyskusjach między sojusznikami Ukrainy”.

Francja ma poprzeć przyjęcie Ukrainy do NATO

Jak informuje w dzisiejszym wydaniu dziennik „Le Monde”, w Pałacu Elizejskim miało odbyć się specjalne posiedzenie Rada Obrony Francji dotyczące możliwości przystąpienia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Francuskie władze mają uważać, że otworzenie możliwości przystąpienia Ukrainy do NATO miałoby być dla niej gwarancją bezpieczeństwa, ponieważ mogłoby zniechęcić Rosję do kontynuowania wojny, a w razie ustania konfliktu miałoby zapobiec nowej agresji na Ukrainę.

„Le Monde” podkreśla, że takie stanowisko jest zdecydowaną zmianą francuskiego podejścia. „Postępując w ten sposób, Paryż zbliża się do stanowisk bronionych przez państwa Europy Środkowej, z których większość, na czele z Polską i państwami bałtyckimi, niestrudzenie opowiada się za przystąpieniem Ukrainy do NATO” – czytamy w dzienniku. „Pozycja Francji jest teraz bliższa Polsce niż Niemcom” – miał potwierdzić „Le Monde” dyplomata z zagranicy, przy czym nie określono, z jakiego kraju.

Francuski dziennik podkreśla też, że potencjalna perspektywa przystąpienia Ukrainy do NATO mogłaby przekonać prezydenta Zełenskiego do rozpoczęcia negocjacji pokojowych z Rosją. Według „Le Monde” dla francuskich władz jest oczywiste, że nie ma mowy o przyjęciu Ukrainy do NATO w czasie trwającego konfliktu zbrojnego.

Stoltenberg: Ukraina zbliża się do NATO

W piątek, 16 czerwca odbyło się w Brukseli spotkanie ministrów obrony państw NATO. Po zakończeniu spotkania Jens Stoltenberg dał jasno do zrozumienia, że Ukraina stanie się częścią Sojuszu, choć nie wskazał przy tym konkretnego terminu.

– Wszyscy zgadzamy się, że Ukraina zbliża się do NATO. Stopniowo i gdzieś od kilku lat potwierdzamy, że drzwi są dla Ukrainy otwarte. Ukraina będzie członkiem NATO i jest to decyzja, którą podejmą sojusznicy i Ukraina. Rosja nie ma prawa weta w tej kwestii – powiedział Sekretarz Generalny NATO.

