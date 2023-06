Sprzeciw wobec relokacji uchodźców. Senatorowie PiS wnieśli projekt

O wniesieniu projektu uchwały do laski marszałkowskiej poinformował senator PiS Marek Pęk. „Uważamy, że w tak ważnej sprawie obie izby polskiego parlamentu powinny zająć jednolite stanowisko” – napisał.

W projekcie uchwały napisano, że „Senat RP wyraża stanowczy sprzeciw wobec próby wprowadzenia na poziomie Unii Europejskiej mechanizmów przymusowej relokacji nielegalnych migrantów na podstawie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania azylem i migracją oraz w sprawie procedury azylowej w kształcie uzgodnionym przez Radę Unii Europejskiej w dniu 8 czerwca 2023 r., przy sprzeciwie Polski oraz Węgier”. Pod projektem podpisało się 15 senatorów PiS, m.in. Marek Pęk, Jerzy Czerwiński, Grzegorz Bierecki oraz Stanisław Karczewski.

Przymusowa relokacja migrantów. Senatorowie PiS mówią „nie”

Autorzy uchwały napisali też, że „przymusowa relokacja grup ludzi jest praktyką totalitarną i redukującą do roli przedmiotów, a nie podmiotów, zarówno tych których obejmuje się programem przymusowego przesiedlenia, jak i gospodarzy tego miejsca i rodzi skojarzenia z ponurymi rozdziałami w historii naszego kontynentu. Idea demokracji zasadza się na przekonaniu o suwerenności mieszkańców danego terytorium, którzy wyrażają swoją wolę poprzez wyłonioną w drodze wyborów reprezentację. Narzucanie mieszkańcom danego kraju woli innych społeczeństw oznacza zredukowanie tego kraju do roli niesuwerennej kolonii i złamanie zasad demokracji, na których zbudowana jest Unia Europejska”. Wyrazili stanowczy sprzeciw wobec unijnego mechanizmu wprowadzonego na poziomie UE.

Senat zwrócił także uwagę, że w czasie wojny w Ukrainie do Polski wjechało ponad 7 mln uchodźców, z czego do dziś w kraju pozostało 1,5 mln z nich. „W zaistniałej sytuacji próby dodatkowego obciążania naszego kraju obowiązkiem przyjmowania nielegalnych imigrantów napływających do pozostałych państw członkowskich UE lub ustanowienia obowiązku zapłaty kar finansowych muszą budzić głęboki sprzeciw (…)” – czytamy w projekcie wniesionym 21 czerwca.

