Wykluczony za krytykowanie władzy ekspert chce pozwać rząd do sądu. „Ohydna polityka czarnych list”

Czarne listy ludzi, których nie wolno zapraszać, bo powiedzieli lub napisali coś, co się komuś nie podoba, to powszechna praktyka w polskich mediach, ale także na imprezach organizowanych przez rząd czy poszczególne partie polityczne. W Wielkiej Brytanii znalazł się człowiek, gotów rzucić wyzwanie prawne tej patologii, prowadzącej do degeneracji debaty publicznej – jak widać nie tylko w Polsce.

Ekspert od broni chemicznej chce pozwać rząd Jego Królewskiej Mości za wykluczenie go z konferencji organizowanej przez brytyjski resort obrony. Dan Kaszeta, który kierował kiedyś zabezpieczeniem przeciwchemicznym Białego Domu, został wygumkowany z listy gości z powodu krytycznych wobec rządu wpisów w mediach społecznościowych. Użyto przeciw niemu regulacji, przyjętych przez rząd brytyjski w ubiegłym roku, nakładających na urzędników publicznych obowiązek sprawdzania kont społecznościowych zapraszanych przez instytucji rządowe prelegentów.