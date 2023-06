Paweł Kukiz dla „Wprost”: Donald Tusk uczy się od prezesa PiS

PiS od 13 lat organizuje miesięcznice smoleńskie, w których uczestniczy wielu obywateli, a marsze niepodległości od lat gromadzą porównywalne liczby ludzi do marszu 4 czerwca – mówi w rozmowie z „Wprost” Paweł Kukiz. Lider Kukiz'15 przyznaje też, że Jarosław Kaczyński podjął dobrą decyzję, ponownie wchodząc do rządu. – W gorącym czasie wyborczym to właśnie szefowie partii powinni „złapać lejce”, bo w każdej partii władzy po latach rządów występuje syndrom odklejenia od rzeczywistości – ocenia.

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Joachim Brudziński na czele sztabu PiS to dobra czy zła wiadomość dla opozycji? Paweł Kukiz: Nie rozmawiałem jeszcze z panem Brudzińskim, nie wiem, jakie są jego plany związane z prowadzeniem kampanii. Trudno mi więc odpowiedzieć na to pytanie. A jednak Jarosław Kaczyński widzi, że kampania nie idzie i jest spory chaos we własnych szeregach, skoro wszedł do rządu. Zrobił dobrze. W ustroju wodzowsko-partyjnym, jaki obowiązuje w Polsce, w gorącym czasie wyborczym to właśnie szefowie partii powinni „złapać lejce”, bo w każdej partii władzy po latach rządów, podobnie jak kiedyś w PO, występuje syndrom odklejenia od rzeczywistości i podział monolitu na różne frakcje, dwory. To tak, jak z piosenkami, nawet najpiękniejsza się kiedyś znudzi. Piosenka o PiS się nudzi, ale z impetem na czołówkę „listy przebojów” wchodzi piosenka o Konfederacji. Dla mnie to stara piosenka, bo część z tych ludzi znam z klubu Kukiz’15. Znam ten „kawałek” na wylot, wiem czego się po nich spodziewać. Nie życzę Konfederacji źle, ale mam pretensję o jedną, kluczową rzecz, że nie mówią absolutnie nic o bezwzględnej konieczności zmian ustrojowych, a jedynie – o gospodarce.