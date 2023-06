Tusk pod wpływem Putina blokował tarczę antyrakietową? Morawiecki: Prawda jest szokująca

W najnowszym odcinku serialu „Reset” współtworzonego przez Michała Rachonia i Sławomira Cenckiewicza, poruszony został temat opóźniania budowy w Polsce amerykańskiej tarczy antyrakietowej za czasów rządu Donalda Tuska. Autorzy serialu emitowanego w TVP stawiają zarzut ówczesnym polskim władzom, że zaczęto mnożyć warunki stawiane Amerykanom w celu budowy elementów tarczy w Polsce.

„Reset” o blokowaniu przez Tuska budowy tarczy antyrakietowej

W tym kontekście przytoczono niedawno odtajniona przez Amerykanów notatkę ze spotkania Donalda Tuska z ówczesnym prezydentem USA Georgem W. Bushem w Waszyngtonie. Spotkanie odbyło się niedługo po wizycie polskiego premiera na Kremlu. Amerykański prezydent dopytywał Tuska, czy ten popiera rozwój amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w Polsce. Tusk w odpowiedzi tłumaczył, że nie zna się za bardzo na rakietach i to nie jest proste „za lub przeciw”, ale jako polski premier czuje się odpowiedzialny za polskie bezpieczeństwo.

„Powiem jeszcze jedną rzecz, której nie powiem publicznie. Kiedy byłem w Rosji, udało mi się odmrozić stosunki. Tego właśnie chcieliśmy. To jednak coś kosztowało. Nie było to łatwe zadanie. I wszystko było w porządku, dopóki nie poruszyliśmy tematu obrony przeciwrakietowej” – miał mówić Tusk Bushowi w czasie spotkania. „Wiesz, co powiedział Putin? Nagle stał się bardzo niespokojny, spojrzał mi w oczy i powiedział: »OK, chcesz obrony przeciwrakietowej? Dobrze, ale następnego dnia skieruję moje rakiety z głowicami atomowymi na cele w Polsce«” – kontynuował polski premier, przytaczając słowa rosyjskiego przywódcy.

Amerykański prezydent miał przekonywać polskiego premiera, że to tylko groźby.

„Rosja posiada rakiety wycelowane w USA. Już nam groził i dobrze wie, że jeśli wystrzeli jedną rakietę w naszego sojusznika, to go rozwalimy. Wie, że obrona przeciwrakietowa nie jest wymierzona w Rosję. On po prostu próbuje was zastraszyć” – mówił Bush.

W dalszej części rozmowy Tusk pytany wprost, czy jego obawy oznaczają, że nie chce w Polsce amerykańskiego systemu antyrakietowego, stwierdził, że gdyby tak było, to już wcześniej by to powiedział amerykańskiemu prezydentowi. Zdecydowanie podkreślał też, że najpierw powinno się mówić o wzmocnieniu polskiego systemu obrony i modernizacji polskiej armii, a dopiero później o tarczy antyrakietowej.

Ten fragment „Resetu” skomentował na Twitterze Mateusz Morawiecki.

„STOP dla NIEBEZPIECZNYCH Ludzi. Prawda na temat zniszczenia przez rząd Tuska planów budowy tarczy antyrakietowej chroniącej Polskę, jest po prostu szokująca” – napisał szef rządu.

Premier Morawiecki ocenił też, że właśnie o tym są te wybory. „Czy chcemy w Polsce dobrego gospodarza, który zawsze kieruje się wyłączenie interesem kraju i zrobi wszystko, aby Polska była bezpieczna. Czy chcemy u władzy strachliwych bajerantów, którzy dbają przede wszystkim o własne bezpieczeństwo i wygodę? Albo co gorsza: o wygodę naszych wrogów” – napisał.

