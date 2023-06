PiS daleko od większości w Sejmie. KO zmniejsza stratę w najnowszym sondażu

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski 31,7 proc. badanych zadeklarowało, że odda głos na Prawo i Sprawiedliwość. Oznacza to, że partia Jarosława Kaczyńskiego straciła aż 2,5 punktu procentowego w porównaniu z badaniem z 12 czerwca. Wówczas PiS uzyskało 34,2 proc. poparcia.

„Stratę, choć znacznie mniejszą, odnotowała też Koalicja Obywatelska. W najnowszym badaniu uzyskała 28,2 proc. poparcia (dwa tygodnie wcześniej 29,7 proc.)” – informuje Wirtualna Polska. „Oznacza to, że różnica w poparciu między PiS-em i KO wynosi w tym sondażu 3,5 pkt. proc”. – podkreśla portal.

Trzecia Droga zyskuje i wchodzi do Sejmu

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 14 proc. (wzrost o 2,5 punktu proc. w porównaniu z poprzednim badaniem), Trzecia Droga – czyli koalicja Polski 2050 i PSL - uzyskała 12,1 proc. (poprzednio 10,2 proc.), Lewica 8 proc. (wcześniej 9,7 proc.), a AgroUnia 0,7 proc. (w poprzednim badaniu 0,1 proc.).

5,3 proc. respondentów nie wiedziało, na kogo oddać głos. Oznacza to nieznaczny wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem, gdy niezdecydowanych było 4,6 proc. badanych.

PiS daleko od samodzielnej większości

Choć PiS utrzymało się na sondażowym czele, to partii Jarosława Kaczyńskiego byłoby przy takim wynik daleko do samodzielnej większości w Sejmie. Jak wynika z wyliczeń prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, PiS mógłby liczyć na 169 mandatów (do samodzielnej większości potrzeba co najmniej 231). Wyliczenia z poprzedniego badania wskazywały, że dwa tygodnie temu PiS mógłby zdobyć 181 mandatów. Koalicja partii Kaczyńskiego z Konfederacją mogłaby utworzyć niewielką większość. Konfederacja miałaby bowiem 63 posłów, co oznacza, że obie partie wprowadziłyby do Sejmu 232 posłów.

54,4 proc. zadelarkowało, że weźmie udział w wyborach. Do urn nie wybrałoby się razem 40,5 proc.

„Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 23-25 czerwca 2023 roku metodą łączoną CATI i CAWI (50/50 proc.) na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków” – informuje portal.

