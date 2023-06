Prezydent Duda spytany o wagnerowców w Białorusi. Mówił o bezpiecznej granicy

Dziennikarze chcieli wiedzieć, jak zmieni się sytuacja, kiedy na terytorium Białorusi pojawią się bojownicy Grupy Wagnera, którzy mają podążyć tam za swoim liderem, Jewgienijem Prigożynem. Andrzej Duda wspólnie z Wołodymyrem Zełenskim przyznali, że mogą oni być wykorzystywani do grożenia Ukrainie atakiem z północy lub wzmacniania presji migracyjnej na Polskę.



– Akurat w naszym przypadku w Polsce, jak być może niektórzy z państwa wiedzą, jest tak, że ta granica polsko-białoruska, jak wspomniałem wcześniej, jest poddana atakowi hybrydowemu już w zasadzie od praktycznie dwóch lat. W związku z powyższym tam właściwie cały czas jest ogromne wzmocnienie stanu bezpieczeństwa tej granicy – mówił Andrzej Duda.

– Po pierwsze, znacznie większe siły strzegą dziś całej granicy polsko-białoruskiej. Po drugie, na dużej części tej granicy zbudowana została bariera: fizyczne ogrodzenie ale także bariera elektroniczna – praktycznie jest na całej długości granicy – dodawał.

Andrzej Duda o granicy z Białorusią

– W związku z powyższym ta granica jest w tej chwili, także jako granica UE i strefy Schengen, strzeżona przez nas w sposób ogromny. Dzięki temu także udało się zapobiec tej presji migracyjnej, wywołanej hybrydowo przez władze białoruskie i cały czas się jej udaje zapobiec – podkreślał.

– Tam jest bardzo silna straż na tej granicy i oczywiście, jeżeli będzie taka konieczność, to jej gotowość będzie jeszcze bardziej wzmacniana. Ale chcę to z całą mocą podkreślić – to jest bardzo, bardzo wysoki stopień i bardzo profesjonalny ochrony tej granicy i tak to dzisiaj wygląda – zapewniał polityk.

Duda o szczególnej ochronie przesmyku suwalskiego

– Natomiast generalnie w tym obszarze Polski, z uwagi na jego strategiczny charakter, ponieważ to jest ten fragment naszego terytorium, gdzie znajduje się przesmyk suwalski, ten odcinek podlega stałej pieczy także ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego. To tam jest obecna wspólna grupa bojowa natowska w ramach Enhanced Forward Presence – mówił prezydent Duda.

– To obszar szczególnie patrolowany przez wojska amerykańskie stacjonujące w Polsce. Wiemy, że to jest miejsce sensytywne, delikatne, ma szczególne znaczenie strategiczne i ono ma od dłuższego czasu szczególną protekcję – zaznaczał.







Raport Wojna na Ukrainie

