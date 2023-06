Putina zastąpił jego sobowtór? To nagranie wywołuje wątpliwości

W środę 28 czerwca wśród mieszkańców miasta Derbent na samym południu Rosji rozeszła się wieść, że przyjechał sam prezydent, Władimir Putin. Oficjalnie powodem wizyty miało być spotkanie dotyczące rozwoju lokalnej turystyki. W rzeczywistości nikt nie ma jednak wątpliwości, że była to odpowiedź na niedawne nagrania z Jewgienijem Prigożynem i pewna manifestacja, skierowana do obywateli swojego kraju.

Putin spotkał się z obywatelami

O chęci pokazania się w podobny sposób jak Prigożyn świadczy fakt, że Putin wbrew swoim przyzwyczajeniom podszedł do mieszkańców i ściskał ich dłonie, a w pewnym momencie pocałował nawet młodą kobietę w policzek. Entuzjastyczna reakcja zgromadzonych bardzo przypominała krążące w sieci sceny z szefem Grupy Wagnera, którego Rosjanie dość emocjonalnie żegnali po jednodniowym puczu.

We wtorek Aleksander Łukaszenka poinformował, że Jewgienij Prigożyn dotarł na Białoruś. Stwierdził także, że zostały wypełnione obietnice złożone przez Putina i ujawnił informacje o sobotnich negocjacjach. Przybycie szefa wagnerowców jest efektem ustaleń pomiędzy nim a białoruskim dyktatorem. To właśnie prezydent Białorusi miał być główną stroną negocjacji w sprawie zaprzestania idącego w stronę Moskwy „Marszu Sprawiedliwości”. Jednak samozwańczy prezydent apeluje, by „nie robić z niego bohatera”.

Rosja stawia na turystykę krajową

Warto odnotować, że była to pierwsza podróż Putina po wydarzeniach z minionego weekendu i marszu wagnerowców na Moskwę. Zademonstrował on w ten sposób swoją obecność, a za sprawą pracowników propagandy próbował udowodnić też, że nadal ma po swojej stronie „zwykłych Rosjan” i może liczyć na przychylność obywateli swojego kraju. Przeciwnicy Putina twierdzą jednak, że w wizycie brał udział jego sobowtór i zwracają uwagę na nagrania z tego wydarzenia.

– W Dagestanie nie ma osoby, która nie poparłaby decyzji kierownictwa Federacji Rosyjskiej, które zostały podjęte 24 czerwca – zapewniał prezydent Republiki Dagestanu Siergiej Mielikow. Podczas samego spotkania dotyczącego turystyki Putin podkreślał, że Zachód za sprawą swojej rusofobii skreślił się z listy kierunków wizyt Rosjan. Przekonywał, że jest to dobra okazja dla krajowej turystyki.

