Polska zostanie objęta „parasolem atomowym” NATO? Apel premiera w Brukseli

Przypomnijmy: w piątek, 30 czerwca, premier Mateusz Morawiecki wziął udział w szczycie Rady Europejskiej w Brukseli.

„Nie zgodziliśmy się na przyjęcie konkluzji”

Szczyt był poświęcony kwestii relokacji – czyli po prostu przesiedleń – migrantów, którzy przybyli do krajów Unii Europejskiej.

Morawiecki poinformował, że Polska nie zgodziła się na przyjęcie konkluzji, które umożliwiałyby przymusowe relokacje z jednego kraju członkowskiego do drugiego.

– Jeżeli taka jest wypowiedź komisarz Johannson, to ja chciałbym, żeby ona była wpisana w konkluzjach tzn. że nie ma przymusowych relokacji. Żeby była zapisana zasada dobrowolności. I ponieważ nie było zgody, to nie ma naszej zgody na takie konkluzje. Nie zgodziliśmy się na przyjęcie konkluzji w takim kształcie, który zakładałby naszą milczącą lub dorozumianą zgodę na przymusową migrację ani na jakąkolwiek dystrybucję, rozdział nielegalnych migrantów – oświadczył premier podczas konferencji po zakończeniu szczytu.

Premier chce, by Polska wzięła udział w Nuclear Sharing

W jej trakcie Morawiecki zaapelował również o rozszerzenie programu „Nuclear Sharing”. W wielkim skrócie, jego formuła polega na udostępnieniu wybranym krajom amerykańskiej broni jądrowej, co ma działać odstraszająco na potencjalnego agresora.

Morawiecki podkreślił, że w ostatnich tygodniach na Białorusi została rozmieszczona rosyjska taktyczna broń jądrowa. Chodzi o pociski o zasięgu do ok. 500 km, które są uzbrojone w głowice jądrowe.

– W związku z tym, że Rosja ma zamiar rozmieścić taktyczną broń jądrową na Białorusi, my tym bardziej zwracamy się do całego NATO o wzięcie udziału w programie Nuclear Sharing. Oczywiście przede wszystkim jest to decyzja Amerykanów, ale my nie chcemy siedzieć z założonymi rękoma, kiedy Putin eskaluje różnego rodzaju groźby. Ostateczna decyzja będzie oczywiście zależała od naszych amerykańskich, NATO-wskich partnerów. My deklarujemy naszą wolę szybkiego działania w tym zakresie – zapowiedział Morawiecki.

