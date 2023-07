Joe Biden przyleci do Europy. Planuje wizyty w trzech krajach

Wizyta prezydenta USA w Europie rozpocznie się w najbliższą niedzielę, 9 lipca. Najpierw Joe Biden przybędzie do Londynu, gdzie 10 lipca spotka się m.in. z królem Karolem III. Premiera Rishiego Sunaka gościł już w czerwcu w Białym Domu. Obaj przywódcy zobowiązali się wtedy do dalszej współpracy w obronie Ukrainy. Jak jednak informuje Reuters, również w lipcu Biden spotka się z Sunakiem w Londynie.

Joe Biden ma również odwiedzić Finalndię, aby upamiętnić jej wstąpienie do sojuszu. Jednak głównym celem wizyty jest szczyt NATO w Wilnie, który odbędzie się w dniach 11-12 lipca. W wydarzeniu wezmą udział delegacje z blisko 50 krajów. Komentatorzy wskazują, że głównym tematem będzie kwestia obrony Ukrainy, ale także wejścia Szwecji do NATO. W środę, jeszcze przed wylotem do Europy, Biden ma się spotkać w Białym Domu z premierem Szwecji.

Ukraina otrzyma oficjalne zaproszenie do NATO?

Niewykluczone, że w wydarzeniu weźmie również udział prezydent Wołodymyr Zełenski. Co więcej, pojawiają się spekulacje, że w Wilnie padnie obietnica przyjęcia Ukrainy do NATO, czego gorącymi orędownikami są m.in. Polska i Litwa.

„Mamy nadzieję, że szczyt NATO w Wilnie będzie wydarzeniem historycznym (...) – nie tylko dlatego, że jest to szczyt odbywający się najdalej na wschód od granic NATO, ale również ze względu na decyzje, które przyczynią się do rozwoju i umocnienia Sojuszu” – zapowiada wydarzenie resort spraw zagranicznych Litwy.

Polski kontyngent wojskowy trafi na Litwę

W czwartek, 29 czerwca, prezydent Andrzej Duda zwołał naradę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Uczestniczyli w niej ministrowie Mariusz Błaszczak, Zbigniew Rau, Jacek Siewiera i Marcin Przydacz oraz ambasador Tomasz Szatkowski. Podczas spotkania omówione zostały wnioski z wizyty prezydenta w Holandii i Kijowie.

Tuż po zakończeniu narady szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera poinformował, że Polska wyśle na Litwę kontyngent wojsk specjalnych. Zadaniem naszych żołnierzy będzie ochrona szczytu NATO w Wilnie. – To będzie kontyngent realizujący zadania wraz ze środkami przerzutu powietrznego – śmigłowcami, systemami antydronowymi – uzupełnił Siewiera.

