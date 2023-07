Posłanka Lewicy uderza w Tuska. „Pójście w narrację pisowską jest bardzo szkodliwe”

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk opublikował w niedzielę w mediach społecznościowych nagranie, w którym odniósł się do polityki migracyjnej.

Tusk: Dlaczego Kaczyński chce wpuścić setki tysięcy imigrantów?

– Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji. I właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak – cytuję – Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria, czy Islamska Republika Pakistanu – powiedział były premier.

Lider PO oświadczył, że „Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tysięcy obywateli – 50 razy więcej niż w 2015 roku”. – Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko, i będą je rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień. Dlaczego Kaczyński równocześnie szczuje na obcych i na imigrantów, a jednocześnie chce ich wpuścić setki tysięcy i to właśnie z takich państw? – pytał Tusk.

– Może mu jest potrzebna wewnętrzna wojna, konflikt, strach polskich obywateli, bo wtedy lepiej mu rządzić, bo wtedy łatwiej mu będzie wygrać wybory? Musimy jak najszybciej go odsunąć od władzy, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa – oświadczył lider PO.

Burza po wypowiedzi lidera PO. „Bardzo szkodliwe”

Nagranie Tuska wywołało burzę. W ostrych słowach odnieśli się do niego politycy PiS. Premier Mateusz Morawiecki nazwał byłego premiera „farbowanym politycznym lisem”, a Jarosław Kaczyński kpił, że Tusk „przeżył w nocy kolejną przemianę duchową”. Krytyka pod adresem lidera PO popłynęła też ze strony części opozycji.

W poniedziałek jego wypowiedz skrytykowała na antenie Polskiego Radia 24 Wanda Nowicka, posłanka Nowej Lewicy i przewodnicząca sejmowej komisji mniejszości narodowych i etnicznych. – Powiem szczerze, bardzo mi się ta wypowiedź nie spodobała. Nawet jeżeli PO się nie zgadza, a może już zgadza, tego nie wiemy, na politykę PiS jeśli chodzi o migrantów, to pójście w narrację pisowską jest bardzo szkodliwe – oceniła parlamentarzystka.

„Poszedł złą drogą”

Zdaniem Nowickiej „musi być jakiś głos rozsądku w tym kraju, który jednak będzie pilnował tego, żeby pamiętać o tym, że jednak jesteśmy w Unii Europejskiej, że są pewne standardy, których powinniśmy przestrzegać”.

– Czy to jest zmiana polityki PO i teraz będą w taki sam sposób mówili jak PiS, czy to jest po prostu czysta pragmatyka, to jest to szkodliwe – podkreśliła Nowicka. – Trudno mi powiedzieć, co naprawdę myśli Donald Tusk. Jeżeli myślał, że w ten sposób wytrąci broń z ręki Prawu i Sprawiedliwości, to myślę że poszedł złą drogą – stwierdziła posłanka Nowej Lewicy.

