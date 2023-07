Spór o migrację będzie główną osią kampanii? „Teraz role opozycji i PiS-u się odwróciły”

Wprost: Spór o migrację może stać się główną osią kampanii wyborczej?

Prof. Rafał Chwedoruk: Nie ulega wątpliwości, że analogiczna inicjatywa w latach 2014-15 byłaby mitycznym game changerem wymarzonym przez polityków, ponieważ wybory były równoległe z kryzysem migracyjnym w Europie.

W poprzedniej kadencji Sejmu wiadomo było, że PiS wygra wybory. To opozycja musiała wywrócić stolik i zmienić osie sporu po to, żeby przynajmniej zasiać wątpliwości wśród tych warunkowo głosujących na PiS wyborców. To się nie udało.

Teraz nastąpiło odwrócenie sytuacji. To opozycja ma strategiczną przewagę. To Prawo i Sprawiedliwość straciło od 8 do 10 procent wyborców i może liczyć wyłącznie na cuda nad urną w stylu 2015 roku, gdzie niesamowity zbieg różnych okoliczności pozwolił tej partii zdobyć samodzielną władzę. Teraz PiS musi wywrócić stolik.