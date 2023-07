Putin stracił panowanie nad sobą? „Jest w złym nastroju i przeklina ich z całej siły przez 20 minut”

Właściciel kanału „General SVR” na Telegramie publikuje informacje dotyczące wydarzeń, które mają rozgrywać się w najbliższym otoczeniu Władimira Putina. Jak zapewnia autor wspomnianego profilu, wiadomości, które przekazuje, pochodzą bezpośrednio od informatorów z Kremla. Jego konto obserwuje ponad 374 tys. internautów.

Putin stracił panowanie nad sobą? Tak miało przebiegać jedno z ostatnich spotkań

W jednym z najnowszych wpisów „Generał SVR” poinformował, że Władimir Putin wczoraj odbył rozmowę z przedstawicielami kierownictwa wojskowego. Do spotkania miało dojść w formie zdalnej. Prezydent Rosji miał się tego dnia źle czuć, a jednocześnie po wysłuchaniu raportów domagać się wyjaśnień, dlaczego „front jest spiep*****” i nie widać „obiecywanych postępów” w Ukrainie.

„Dowództwo wojskowe jest już w pełni przyzwyczajone do tak częstych ataków prezydenta i ciągłych żądań pokazywania efektów. Może to być irytujące, gdy Putin jest w złym nastroju i przeklina ich z całej siły przez 20 minut, ale to też na nich nie działa. Kierownictwo wojskowe nie bez powodu uważa, że dopóki trwa wojna, jest praktycznie nietykalne” – czytamy we wpisie na Telegramie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że część dowództwa wojskowego „jest znacznie bardziej przerażona perspektywą odsunięcia słabnącego prezydenta od władzy” przez innych urzędników niż „teoretyczną możliwością odwetu z jego strony”.

Najnowsze przemówienie Putina. „A wszystko po to, aby zagrozić bezpieczeństwu Rosji”

Władimir Putin podczas najnowszego przemówienia powtarzał kłamstwa, które są rozpowszechniane przez rosyjską propagandę. Próbował zafałszować rzeczywistość, przedstawiając Rosję jako kraj zagrożony, a nie – jak to jest naprawdę – agresora, który napadł na Ukrainę i od niemal 1,5 roku prowadzi tam zbrodniczą agresję na pełną skalę.

Władimir Putin stwierdził, że „przez długi czas siły zewnętrzne realizowały projekt stworzenia z Ukrainy praktycznie wrogiego, antyrosyjskiego państwa”. – Przez osiem lat pompowały tam broń, przyzwalały na agresję przeciwko pokojowo nastawionej ludności cywilnej w Donbasie i na wszelkie możliwe sposoby podsycały ideologię neonazistowską. A wszystko po to, aby zagrozić bezpieczeństwu Rosji i zahamować rozwój naszego kraju – stwierdził Władimir Putin.

