„Barbie” zakazana w Wietnamie. Cenzurze nie spodobał się jeden szczegół

„Linia dziewięciu kresek” w kształcie litery U jest używana na chińskich mapach do zilustrowania roszczeń do rozległych obszarów Morza Południowochińskiego, w tym terenów, które Wietnam uważa za swój szelf kontynentalny. W 2016 roku międzynarodowy trybunał w Hadze orzekł, że Chiny nie mają podstaw prawnych do swoich roszczeń. Pekin jednak nie uznaje tej decyzji i dąży do dominacji na tych wodach.

„Barbie” zakazana w Wietnamie

„Nie udzielamy licencji na emisję amerykańskiego filmu «Barbie» w Wietnamie, ponieważ zawiera on obraźliwy obraz linii z dziewięcioma kreskami” — poinformowała gazeta, powołując się na Vi Kien Thanh, szefa Wietnamskiego Departamentu Kina. Decyzję podjęła Narodowa Rada ds. Oceny i Klasyfikacji Filmów, która odpowiada za licencjonowanie i cenzurowanie zagranicznych filmów w Wietnamie.

Wyprodukowany przez Warner Bros „Barbie” w reżyserii Grety Gerwig to już kolejny film zakazany w Wietnamie z tego powodu. W 2019 roku tamtejsze władze wycofały film animowany „Abominable”, a w zeszłym roku zakazały dystrybucji filmu akcji „Unchartered”.

Premiera „Barbie”, według wietnamskiej, państwowej gazety „Tuoi Tre” miała odbyć się w tym kraju 21 lipca, czyli tego samego dnia co w Stanach Zjednoczonych.

Teaser „Barbie” w stylu „2001: Odyseja kosmiczna”

Pierwszy teaser filmu „Barbie” pojawił się w grudniu 2022 roku. Rozpoczyna się on od sceny na odludziu, gdzie małe dziewczynki bawią się lalkami – bobasami. Lektor mówi: „Od zarania dziejów, od momentu istnienia pierwszej małej dziewczynki, były też lalki. Ale lalki były zawsze lalkami-bobasami. Aż do teraz”.

Później następuje przebitka ukazująca widzom Margot Robbie w roli kultowej Barbie, która puszcza oko do małych dziewczynek. Cała scena jest jasnym nawiązaniem do początku filmu „2001: Odyseja kosmiczna” Stanleya Kubricka, w którym małpy odkrywają zastosowanie kości jako broni. Słyszymy także ten sam poemat symfoniczny, tj. „Also sprach Zarathustra” Richarda Straussa. Później na ekranie pojawia się zbieranina kolorowych, szybkich scen z filmu.

Czytaj też:

Filmowa Barbie pokazała nam swój dom. To jej szafa, lodówka i basen bez wodyCzytaj też:

Barbie walczy z wykluczeniem. Marka podejmuje wiele działań, by dziewczynki wierzyły, że mogą osiągnąć to, co rówieśnicy