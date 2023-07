Morawiecki rozmawiał z Meloni o migrantach. „Zewnętrzny wymiar nielegalnej imigracji jest kluczowy”

W środę z wizytą do Warszawy przybyła premier Włoch Giorgia Meloni. Premier Mateusz Morawiecki przyjął ją w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich. Następnie oboje wygłosili oświadczenia dla mediów.

Premier Włoch z wizytą w Warszawie

Szef polskiego rządu podkreślił na wstępie, że relacje obu krajów „to nie tylko długa historia przyjaźni i współpracy, ale także współczesność, która bardzo mocno opiera się na wspólnym rozumieniu rzeczywistości i problemów”.

– Nasze kraje mają bardzo podobną wizję rozwoju naszego kontynentu i spraw, które się tutaj toczą. Bardzo się z tego cieszę. Podczas dyskusji na Radach Europejskich czasami spojrzymy na siebie i wiemy, że myślimy podobnie o Europie – mówił.

Morawiecki: Nie możemy pozwolić sobie na geopolityczną drzemkę

Morawiecki wskazywał, że jeśli chodzi o więzi transatlantyckie, to Włochy pod przywództwem Meloni są „na tej samej długości fali” co Polska. Zapewniał też, że Warszawa i Rzym mają „bardzo podobne, żeby nie powiedzieć identyczne stanowiska” w kwestii Ukrainy na szczyt NATO, który odbędzie się za tydzień w Wilnie.

– Gdy na horyzoncie pojawiają się nowe wyzwania, nie możemy pozwolić sobie na geopolityczną drzemkę, tylko musimy wspólnie umacniać nasze granice zewnętrzne – powiedział premier, odnosząc się do pojawienia się na Białorusi wagnerowców.

„Nielegalna imigracja” najważniejszym tematem rozmów

Morawiecki poinformował, że głównym tematem rozmów jest jednak obecnie „nielegalna imigracja do Europy”. – Temu poświęciliśmy sporo czasu. Jak najbardziej rozumiem stanowisko włoskie, aby zewnętrzne granice były jak najsilniej chronione. To jest też stanowisko polskie. Zewnętrzny wymiar nielegalnej imigracji jest kluczowy – oświadczył. Premier zaznaczył, że „kwestią fundamentalną jest uszczelnienie granic zewnętrznych”.

– Dlatego nie zgadzamy się na nielegalną imigrację i jakiekolwiek nakładanie na nas kar za nieprzyjmowanie (migrantów – red.) – dodał. – Będziemy organizować referendum właśnie po to, aby Polacy w sprawie nielegalnej imigracji mogli się wypowiedzieć, krótko mówiąc, kto może być panem w danym państwie, czy jest to Komisja Europejska, która może nakładać kontyngenty, kwoty, kary, różnego rodzaju opłaty, czy jest to suwerenne państwo, które decyduje o swoich granicach i decyduje, kogo przyjmuje, a kogo nie przyjmuje – oświadczył.

Meloni po raz drugi w Polsce

Morawieckiemu wtórowała Meloni. – Cieszę się, że znowu mogłam przybyć do Warszawy. Polska jest jedynym krajem europejskim, który odwiedziłam dwukrotnie od rozpoczęcia mojej kadencji i wydaje mi się, że to już wystarczy, żeby pokazać jak ważna i głęboka jest nasza współpraca i relacja dwustronna – podkreśliła.

Szefowa włoskiego rządu również zapewniała, że jej rząd i polski rząd ma wspólne stanowiska w wielu kwestiach.

