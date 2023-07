Dyrektor regionalnego ośrodka TVP zwolniony. To on miał fikcyjnie zatrudniać człowieka Ziobry

Pod koniec maja Wirtualna Polska informowała o działaczu Solidarnej Polski (obecnie Suwerennej Polski), który był zatrudniony w olsztyńskim oddziale TVP, a jednocześnie występował na antenie jako ekspert. Robert Nowacki w 2010 r. został radnym powiatowym w Węgorzewie jako kandydat komitetu Ponad Podziałami, ale już wtedy był przedstawiany jako działacz Solidarnej Polski. W 2019 r. startował z list PiS do Sejmu, a w kampanii wspierali go między innymi Patryk Jaki, Michał Woś, Michał Wójcik i Tadeusz Cymański. Znane nazwiska jednak nie pomogły, bo nie dostał się do parlamentu.

Działacz Solidarnej Polski zatrudniony w TVP

Wirtualna Polska zwróciła uwagę, że Nowackiemu w kampanii pomagał także olsztyński oddział TVP. Występował on w programach informacyjnych, gdzie był przedstawiany jako „szef Solidarnej Polski na Warmii i Mazurach”. Z kolei na antenie TVP Info pojawiał się nie jako działacz partii, ale ekspert od rolnictwa.

Według portalu, Nowacki miał podpisać pierwszą umowę z telewizją publiczną w 2018 r. i miał to „zawdzięczać” znajomości z byłym prezesem TVP Jackiem Kurskim.

Umowa co roku odnawiana

Wirtualna Polska ustaliła, że działacz co roku podpisywał nową umowę na 12 miesięcy. Miał zajmować się „monitorowaniem sieci Internet, social media, prasy oraz telewizji pod kątem tematyki rolnej, przygotowaniem i wprowadzeniem rozwoju redakcji internetowej oraz nadzorem nad redakcją internetową”, i otrzymywać za to wynagrodzenie w wysokości 10,5 tys. zł brutto.

Według pracowników olsztyńskiego oddziału TVP Nowacki nigdy jednak nie kierował internetową redakcją serwisu, a faktycznie te obowiązki wykonywał ktoś inny. Biuro rzecznika TVP przekazało Wirtualnej Polsce, że „umowa nie będzie kontynuowana”.

Dyrektor, który zawierał umowy, zwolniony z pracy

Z ustaleń portalu wynika, że umowy z Nowackim w imieniu TVP zawierał dyrektor olsztyńskiego ośrodka Igor Gumiński. W środę 5 lipca został on zwolniony ze stanowiska „za całokształt”, jednak to sprawa umów z Nowackim miała być „gwoździem do trumny”.



Nazwisko nowego szefa oddziału ma być znane w przyszłym tygodniu.

