Spięcie rzecznika rządu z reporterem TVN24. „Od ośmiu lat o tym mówicie”

W środę w trakcie konferencji rzecznika rządu w KPRM reporter TVN24 zapytał o raport Komisji Europejskiej ws. praworządności. KE napisała w nim, że „utrzymują się poważne obawy związane z niezależnością polskiego sądownictwa” w Polsce, a ponadto „pojawiają się próby wywierania politycznego wpływu na media”. Reporter pytał, jak rządzący oceniają ten raport.

– Kwestie funkcjonowania prokuratury należą do wyłącznych kompetencji państw członkowskich, to ustawodawca ma prawo decydować, czy prokurator generalny jest tożsamy z ministrem sprawiedliwości. Co do raportu, drogi TVN-ie, wy od ośmiu lat mówicie, że w Polsce nie ma praworządności. W związku z tym, skoro czegoś nie ma, to nic się nie zmieniło. Te tezy się nijak mają do rzeczywistości. Sądy wymagają faktycznie reformy, bo ich szybkość funkcjonowania pozostawia wiele do życzenia. Ci którzy mówią, że nie ma wolności mediów, czy sądów stawiają nieprawdziwe tezy na zamówienie opozycji– odpowiedział

– Powołujemy się na raport Komisji Europejskiej – odpowiedział reporter.

– Jak co roku – odparł rzecznik rządu.

Relokacja migrantów. Premier zaprosił opozycję na spotkanie

Rzecznik rządu zapowiedział, że 6 lipca o 11:00 odbędzie się spotkanie w Kancelarii Premiera w sprawie unijnego mechanizmu relokacji migrantów. Zostali na nie zaproszeni przedstawiciele wszystkich klubów i kół parlamentarnych, także opozycyjnych.

– Liczę na to, że wszystkie siły polityczne wystąpią ze wspólnym stanowiskiem w tym obszarze – powiedział Piotr Mueller.

W środę premier Mateusz Morawiecki zaprosił opozycję do rozmów na temat mechanizmu przymusowej relokacji uchodźców. „Przygotowywany przez unijne instytucje mechanizm przymusowej relokacji powiązany jest z karami finansowymi dla krajów, które nie zgodzą się na jego wykonanie. Wczoraj wprost mówiła o tym Ylva Johansson (europejska komisarz ds. wewnętrznych – red.)” – przekazał Piotr Mueller.

