Erdogan z zaskakującą deklaracją na temat Ukrainy w NATO. Zapowiada wizytę Putina

W piątek 7 lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski był w Turcji, gdzie spotkał się z tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Spotkanie odbyło się na kilka dni przed szczytem NATO w Wilnie i terminem końca umowy ws. eksportu ukraińskiego zboża.

Erdogan: Ukraina zasługuje na to, by być członkiem NATO

Po spotkaniu obaj przywódcy pojawili się na wspólnej konferencji prasowej. Jednym z tematów były starania Ukrainy o członkostwo w NATO.

– Poruszyliśmy dziś także kluczowe kwestie naszej współpracy w ramach NATO, w szczególności przygotowania do szczytu w Wilnie. W rozmowie poruszyłem kwestię zaproszenia Ukrainy do NATO i ucieszyłem się, gdy prezydent powiedział, że Ukraina zasługuje na to, by zostać członkiem Sojuszu – mówił Zełenski.

– Bez wątpienia Ukraina zasługuje na to, by być w NATO – powiedział Erdogan. Podkreślał też, że Rosja i Ukraina „powinny wrócić do rozmów pokojowych”. – Chcę jeszcze raz podkreślić jedną rzecz: nikt nie straci na nadejściu sprawiedliwego pokoju – ocenił, dodając, że Turcja podjęła „najbardziej intensywne wysiłki”, aby zakończyć wojnę w Ukrainie poprzez negocjacje w oparciu o prawo międzynarodowe



Erdogan zapowiedział też, że Turcja będzie wspierać odbudowę Ukrainy. – Nasze firmy budowlane, które są liderami tego rynku na Ukrainie, pomogą naszym ukraińskim przyjaciołom w odbudowie kraju – mówił.

Putin ma przyjechać do Turcji

Turecki prezydent odniósł się też do umowy zbożowej pozwalającej na eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, podkreślając, że Ankara czyni starania o przedłużenie jej na dłuższy okres po jej wygaśnięciu 17 lipca.

– 17 lipca kończy się ważność tej inicjatywy, dzięki której w ciągu roku przez cieśniny tureckie dostarczono potrzebującym około 33 mln ton zboża. Mam nadzieję na kontynuację tej inicjatywy. Jestem przekonany, że wszystkie zainteresowane strony będą działać w tym celu, mając świadomość globalnej odpowiedzialności – stwierdził Erdogan. – Pracujemy nad tym, na jak długo możemy przedłużyć (umowę) po 17 lipca. Mamy nadzieję, że będzie ona przedłużana co najmniej raz na trzy miesiące, a nie co dwa miesiące. Dołożymy starań w tym zakresie i postaramy się wydłużyć ten okres do dwóch lat – dodał.

Turecki prezydent zapowiedział też, że w sierpniu może dojść do wizyty Władimira Putina w Turcji, podczas której tematem ma być właśnie m.in. inicjatywa zbożowa.

– Rozmawialiśmy o tym dziś wieczorem [z prezydentem Zełenskim – red]i mam nadzieję, że porozmawiamy o tym z prezydentem Putinem w przyszłym miesiącu – powiedział Erdogan.

– Cały świat jest zainteresowany funkcjonowaniem korytarza zbożowego. Bardzo ważne jest, abyśmy zaczęli działać z partnerami w taki sposób, aby życie korytarza zbożowego, a co za tym idzie życie ludzi na innych kontynentach, w tym w Azji i Afryce, nie zależało od nastroju, w jakim obudził się prezydent Federacji Rosyjskiej – odparł na to Zełenski.

