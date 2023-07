Premier pisze o Huśtawce Obywatelskiej i uderza w Tuska. „Zacietrzewiony hejter, kłótnik”

Dzień po przyjęciu przez Sejm waloryzacji 500+ do 800+, politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszyli w kraj. Kampanijny autobus zawitał do Pułtuska, gdzie swoje wystąpienie na pikniku rodzinnym miał prezes Jarosław Kaczyński. Lider PiS-u zapowiadał, że partia chce zwiększyć zamożność polskich rodzin, a Polskę zrównać z liderami w Unii Europejskiej pod względem poziomu życia.

Jeszcze tego samego dnia w trasę ruszyli czołowi politycy. Premier Mateusz Morawiecki, który także pojawił się w Pułtusku, zawitał również na pikniku w miejscowości Skępe. – Bardzo dziękuję za takie serdeczne i rodzinne przyjęcie. Jakby mnie ktoś spytał, o jakiej Polsce marzę, to odpowiedź miałbym bardzo łatwą. Właśnie o takiej Polsce, jakiej tutaj doświadczam, o takiej jaką, widziałem przed paroma godzinami w Pułtusku – mówił do zebranych.

Morawiecki: Dotrzymujemy obietnic

Przy okazji promowania 800+ szef rządu nie omieszkał wytknąć politycznym oponentom niestałości w poglądach, jeśli chodzi o to świadczenie. „Dotrzymujemy obietnic, bo szanujemy Polaków. Dla nas jest to naturalne – ale przecież wcześniej w polskiej polityce było zupełnie inaczej. Co stałoby z 500+, gdyby do władzy wrócił Donald Tusk i Platforma Obywatelska? Albo raczej Huśtawka Obywatelska!” – pytał premier.

Szef rządu stwierdził, że PO zmieniła poglądy w sprawie 500+ co najmniej 500 razy. „Byli przeciw, teraz są za. Chcieli zabierać, teraz chcą dawać szybciej niż ustawa przewiduje. Jeszcze do niedawna chcieli wpuszczać każdą ilość nielegalnych imigrantów, teraz sami się już plączą w swoich deklaracjach” – wyliczał Mateusz Morawiecki.

Premier ostro o Tusku

Szef rządu ostro skomentował postawę Donalda Tuska, którego nazwał trollem internetowym. „Zacietrzewiony hejter manipulujący półprawdami i ewidentnymi kłamstwami w swoich pełnych nienawiści filmikach. Premier polskiej biedy, który rzucił pracę w Polsce dla wielkich pieniędzy za granicą – a Polakom zostawił głodowe emerytury i szalejące bezrobocie. Kłótnik, który dzisiaj wszędzie stara się zasiać nienawiść i wywołać wojnę” – podsumował postawę oponenta.

W sobotę Donald Tusk drwił z Jarosława Kaczyńskiego i pikniku w Pułtusku. Lider PO doczekał się odpowiedzi nie tylko premiera, ale też szefa sztabu PiS Joachima Brudzińskiego.

