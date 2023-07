PO rozpoczyna wyborczy happening w kurortach. W Międzyzdrojach stanęła tekturowa „aleja milionerów”

Politycy Koalicji Obywatelskiej rozpoczęli w Międzyzdrojach wakacyjny happening pod hasłem „aleja milionerów PiS”. Akcja opozycji jest odwołaniem do głośnego artykułu Wirtualnej Polski, w ramach którego prześwietlono raporty 19 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, których akcjonariuszem jest Skarb Państwa i sprawdzono, ile pieniędzy w latach 2016-2022 zarobili w nich ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością.

„Aleja milionerów PiS” w Międzyzdrojach. KO chce dotrzeć do Polaków na wakacjach

W ramach akcji Koalicji Obywatelskiej, turyści i mieszkańcy mogli się przejść w Międzyzdrojach „aleją milionerów PiS-u”. Przed samym wejściem na molo politycy rozstawili tekturowe sylwetki najlepiej zarabiających polityków Zjednoczonej Prawicy oraz ich rodzin i znajomych.

– Zwykli Polacy muszą zaciskać pasa, a ci PiS-owscy nominaci bardzo się bogacą – mówił Arkadiusz Marchewka z PO otwierając happening.

Politycy opozycji zapowiadają, że to dopiero początek akcji. Ze swoim happeningiem zamierzają odwiedzać kolejne turystyczne miejscowości, by w ten sposób dotrzeć ze swoim przesłaniem do wypoczywających tam wyborców z całej Polski. Akcja ma odwiedzić: Sopot, Kołobrzeg, Międzyzdroje, Elbląg, Ostród, Mikołajki, Olsztyn, Augustów, Szklarską Porębę, Wrocław, Karpacz, Kłodzko, Polanicę-Zdrój, Kudowę-Zdrój, Kraków, Zakopane, Szczawnicę i Kazimierz Dolny.

„Ruszamy z akcją #AlejaMilionerówPiS” – poinformował na Twitterze poseł PO Jakub Rutnicki. „Pokazujemy Polakom, którzy za ciężkie pieniądze jadą na krótki urlop, że w tym czasie działacze, znajomi PiS zgarniają miliony. Dziś Międzyzdroje, jutro Kołobrzeg potem Sopot, Ustka, Łeba i tak przez całą Polskę przez całe wakacje” – zapowiedział.

„Dajcie ludziom w spokoju odpocząć”

Akcja polityków PO jest szeroko promowana w internecie przez polityków i sympatyków opozycji pod hasztagiem #AlejaMilionerówPiS. Jednak w odpowiedzi pojawiają się również sceptyczne głosy internautów, w tym osób związanych z koalicją rządzącą, którzy krytykują przede wszystkim wakacyjnych charakter akcji i brak wśród postaci osób związanych z opozycją.

„Dajcie ludziom w spokoju odpocząć” – wzywa Marcel Formela z Suwerennej Polski. „Zapomnieliście postawić Kierwińskiego – prezesa lotniska, Donalda – z butami za 4 tys zł. Kropiwnickiego – z kilkunastoma mieszkaniami, Sutryka – z willa i radami nadzorczymi… aleja byłaby jak z Międzyzdrojów do Ustki” – dodaje.

