Andrzej Duda w husarskiej zbroi. „Spot promocyjny” szczytu NATO podbija sieć

Od wtorku do środy trwa w Wilnie szczyt NATO. Z tej okazji do sieci trafiło niecodzienne wideo. Na nagraniu, stworzonym przy pomocy sztucznej inteligencji, pokazano przywódców państw należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego, w kolejności przystępowania ich krajów do organizacji. Większość z nich jest ukazana w wojskowych strojach lub w garniturach na tle sprzętu wojskowego.

Szczyt NATO w Wilnie. Pojawił się „spot promocyjny”

Na samym początku widzimy sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga w mundurze wojskowym na tle flag państw członkowskich. Następnie pojawiają się między innymi prezydent Francji Emmanuel Macron w mundurze z czasów napoleońskich, premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak w czołgu, premier Włoch Giorgia Meloni z karabinem, premier Norwegii Jonas Gahr Store jako Wiking, czy premier Grecji Kiriakos Mitsotakis w stroju z czasów starożytnych. Z kolei prezydent USA Joe Biden siedzi w ciemnych okularach przeciwsłonecznych, w ręku ma szklankę z napojem przypominającym colę i mówi: „It’s NATO time, Jack”, czyli „To czas NATO, chłopie”.

W filmiku nie zabrakło też polskiego prezydenta. Andrzej Duda został przedstawiony jako rycerz w husarskiej zbroi, a za sobą ma armię. Na sam koniec widać również prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i urwaną datę 202…, co ma oznaczać, że Kijów oczekuje na dołączenie do NATO.

W filmiku, przy dacie 2022, pojawia się pies rasy Shiba Inu w wojskowej czapce – symbol „fellas”, czyli „kolesi”, którzy stoją za materiałem. To „NAFO”, czyli North Atlantic Fellas Organization, internetowa organizacja wolontariuszy, którzy w sieci walczą przeciwko Rosji i inwazji na Ukrainę. Wykorzystują do tego przede wszystkim memy.

Andrzej Duda w husarskiej zbroi. Internauci podzieleni

Niecodzienny „spot promocyjny” szczytu w Wilnie podbija Twittera. „Świetne wideo promocyjne szczytu NATO w Wilnie. Mówię co chcecie, ale do tego typu filmów Phonk idealnie pasuje” – skomentował Bartłomiej Wypartowicz z serwisu defence24.pl, który udostępnił nagranie.

Wielu internautów chwali samą produkcję, ale ma wątpliwości co do wizerunku Andrzeja Dudy. „My jak zwykle w starych mundurach i z szabelką w dłoni” – stwierdził jeden z użytkowników. „Wszyscy mają takie nowoczesne uzbrojenie, tylko my z kopiami” – stwierdził inny. Jeszcze inny stwierdził, że wolałby „zamiast husarii nasze Kraby i GROM w tle”.

