Wielka „impreza” na Krymie, reklamowana przez liderów NATO? Bilet już za 7 zł

Podobnych nagrań autorstwa AI krąży w sieci już całkiem sporo. Wielu z Was widziało pewnie liczne przeróbki z postaciami z „Harry'ego Pottera”, albo klipy Balenciagi. Sporą popularnością cieszy się też obecnie nieoficjalne nagranie z liderami państw NATO, reklamujące sam sojusz.

NATO organizuje „imprezę” na Krymie

Tym razem mamy jednak do czynienia z pomysłowym klipem, który powstał w szczytnym celu. Widzimy na nim ważnych polityków Paktu Północnoatlantyckiego, którzy zapowiadają imprezę muzyczną na Krymie. To jasne odniesienie do anektowanego przez Rosjan półwyspu i chęci odzyskania go przez sojuszniczą Ukrainę.

– To będzie bardziej elektryzujące, niż karnawał w Wenecji. Nie przegap tego – zachęca cyfrowy awatar włoskiej premier Giorgii Meloni. – W NATO chodzi o jedność, więc zjednoczcie się z nami na wydarzeniu roku – „Crimea Beach Party” – mówił z kolei cyfrowy Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO.

Impreza na plaży na Krymie? Politycy zapraszają

– Jestem w polityce od lat i jest to najbardziej ekscytująca kampania jak dotąd. Dołącz do nas – mówi z kolei prezydent USA Joe Biden. – Myślałem, że brexit był trudny. Ale wybór między „Crimea Beach Party”, a Downing Street jest jeszcze trudniejszy – dodawał był już premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Swoje kwestie dorzucili też Sanna Marin z Finlandii i Rishi Sunak z Wielkiej Brytanii.

Wirtualna wejściówka na imprezę kosztuje w Polsce 7 zł. Organizatorzy zapewniają, że wszystkie zebrane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zbiórkę United24 i zakup dronów dla Ukrainy. Plakaty reklamujące imprezę na Krymie rozwieszono m.in. w Wilnie, gdzie odbywa się obecnie szczyt NATO.

Saint Javelin przypomina o Krymie

– Staramy się zapewnić, że wszyscy na świecie zrozumieją, że Krym to coś więcej niż kawałek ziemi. To nie jest tylko „polityczny półwysep”, ale miejsce, w którym wielu Ukraińców spędziło swoją młodość. To bardzo realna ojczyzna wielu ludzi, którzy chcą tam kiedyś wrócić, aby zobaczyć swoje rodziny, swoje domy i ziemię, z której musieli uciekać, gdy najechali ją Rosjanie – tłumaczył organizujący całą akcję Christian Borys, założyciel portalu Saint Javelin.

