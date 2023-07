Boris i Carrie Johnson ogłosili narodziny syna. To już ósme dziecko polityka

O narodzinach kolejnego dziecka Carrie Johnson poinformowała we wpisie na Instagramie. „Witamy na świecie Franka Alfreda Odyseusza Johnsona urodzonego 5 lipca o 9.15. Czy zgadniecie, które imię wybrał mój mąż?!” – pisała szczęśliwa mama.

Boris Johnson po raz ósmy został ojcem

Brytyjskie media szybko przypomniały o filologii klasycznej, którą Boris Johnson studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim. Odyseusz to oczywiście znany z „Odysei” Homera legendarny król, który mimo licznych przeciwności przez całe lata wracał z wojny trojańskiej do rodzinnej Itaki. To on wymyślił podstęp z koniem trojańskim, dzięki któremu Grecy zdobyli obleganą twierdzę.

Po Wilfie i Romy, Frank jest trzecim dzieckiem Borisa i Carrie Johnson. Ich pierwszy syn urodził się w kwietniu 2020 roku, a córka w grudniu 2021 roku. Para pobrała się w maju 2021 roku.

Carrie Johnson podziękowała za opiekę

„Uwielbiam każdą minutę tego śpiącego bąbelka. Obserwowanie, jak moja starsza dwójka obejmuje swojego nowego brata z taką radością i podekscytowaniem, było najwspanialszą rzeczą. Wszyscy jesteśmy oczarowani” – pisała w mediach społecznościowych uradowana Carrie.

Nie zapomniała przy tym podziękować lekarzom i pielęgniarkom za opiekę. „To naprawdę najbardziej niesamowici, troskliwi ludzie. Czuję ogromną wdzięczność” – dodawała. „Czy ktoś może polecić jakieś dobre seriale do oglądania podczas karmienia piersią? – dopytywała internautów.

Przed Carrie, Boris Johnson miał jeszcze dwie żony. Pierwszego syna ma ze związku z Helen Macintyre. Czwórkę dzieci urodziła mu druga żona, Marina Wheeler. Łącznie polityk ma więc ośmioro dzieci.

