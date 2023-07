Polscy lekarze zbadają byłego prezydenta Gruzji. Morawiecki: Nie zostawiamy przyjaciół w potrzebie

Mateusz Morawiecki poinformował w mediach społecznościowych, że na jego polecenie grupa polskich lekarzy z Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej rozpoczęła w Gruzji kompleksowe badania lekarskie byłego prezydenta tego kraju Micheila Saakaszwilego. „Nie zostawiamy przyjaciół w potrzebie” – podkreślił szef polskiego rządu.

Nagły zwrot ws. byłego prezydenta Gruzji. Małgorzata Gosiewska o sukcesie po miesiącach walk

Na wpis premiera odpowiedziała także wicemarszałek Sejmu. „Tak, po miesiącach walki udało się wreszcie wprowadzić zewnętrzną komisję lekarską do prezydenta Saakaszwilego” – skomentowała Małgorzata Gosiewska.

Gruziński portal civil.ge podał, że polscy lekarze w ramach misji medycznej Unii Europejskiej odwiedzą Saakaszwilego w klinice Vivamedi, po tym jak zgodę w tej sprawie wydało Ministerstwo Zdrowia. Zadaniem polskich lekarzy jest ustalenie, czy były prezydent Gruzji otrzymuje odpowiednie leczenie w klinice.

Byli ambasadorowie USA w Gruzji zabrali głos ws. Micheila Saakaszwilego

Pięciu byłych ambasadorów USA w Gruzji wydało we wtorek 11 lipca oświadczenie, w którym wezwali gruziński rząd do umożliwienia „uwięzionemu i wycieńczonemu byłemu prezydentowi Saakaszwilemu uzyskanie leczenia ratującego życie”. Dyplomaci powołali się na raport Amnesty International, w którym alarmowano o poważnym pogorszeniu stanu zdrowia Saakaszwilego, m.in. znacznej utracie wagi.

Byli ambasadorowie zwrócili uwagę, że już w grudniu 2022 r. eksperci medycyny sądowej podkreślili pilną potrzebę leczenia byłego prezydenta Gruzji. Zdaniem specjalistów konieczny był wyjazd do innego kraju. Dyplomaci zauważyli także, że choć Europejski Trybunał Praw Człowieka nie przychylił się do prośby o przeniesienie Saakaszwilego na leczenie do Polski, to spodziewali się wydania pozytywnej zgody na zbadanie byłego prezydenta Gruzji na miejscu.

Czytaj też:

Pogarsza się stan Saakaszwilego. Zełenski pokazał poruszające zdjęcieCzytaj też:

Saakaszwili ostrzega przed „czerwonym przyciskiem” Putina: nie wykluczam uderzenia na Rzeszów