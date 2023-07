Nie ma porozumienia z Niemcami. Polacy nie będą serwisować Leopardów

Niemiecki dziennik „Handelsblatt” poinformował o zerwaniu rozmów dotyczących centrum serwisowego dla czołgów Leopard w Polsce. Jak twierdziły źródła gazety, rząd w Berlinie miał wycofać się z negocjacji z powodu „znacznie zawyżonych oczekiwań cenowych Polaków”. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele obu krajów i firm zainteresowanych kontraktami. Informatorzy zdradzili, że brak porozumienia wystąpił głównie po stronie przedsiębiorców.

Leopardy nie będą serwisowane w Polsce

Temat serwisowania w naszym kraju niemieckich leopardów, wysyłanych na Ukrainę, pojawił się w przestrzeni publicznej wiosną tego roku. Pod koniec kwietnia ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali nawet list intencyjny w tej sprawie. 3 lipca cierpliwość strony niemieckiej się jednak skończyła, a minister Boris Pistorius dał Polakom 10 dni na ostateczne określenie się w tym temacie.

Ostatecznie w wyznaczonym terminie nie zapadło żadne znaczące rozstrzygnięcie, więc Niemcy zrezygnowali z pierwotnych planów. Medialne doniesienia w środę 12 lipca po południu potwierdziły także niemieckie władze. Rzecznik tamtejszego ministerstwa obrony ogłosił, że czołgi Leopard 2A5 i Leopard 2A6 będą naprawiane w Niemczech i być może także w Litwie.

Czołgi Leopard dla Ukrainy

25 stycznia rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit przekazał, że Niemcy wyślą czołgi Leopard 2 do Ukrainy i zezwolą na ich reeksport z krajów partnerskich. Podjęta przez Berlin decyzja utorowała drogę takim krajom jak Polska, Hiszpania oraz Norwegia do wysyłania własnych czołgów Leopard do zaatakowanego przez Rosję kraju.

Kanclerz Niemiec poinformował, że decyzja została podjęta w wyniku intensywnych konsultacji, które odbyły się z najbliższym europejskimi i międzynarodowymi partnerami. – Ta decyzja jest zgodna z dobrze znaną linią, zgodnie z którą działamy, czyli wspierania Ukrainy w najlepszy sposób, jaki potrafimy – powiedział Olaf Scholz. – Działamy na arenie międzynarodowej w ściśle skoordynowany sposób – dodał.







