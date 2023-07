Nowy sondaż sprawdził „utwardzenie” elektoratów. Polacy już wiedzą na kogo zagłosują

W badaniu Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl przeprowadzono badanie, sprawdzające zdecydowanie wyborców poszczególnych partii. Najpewniejsi co do swojego głosu są zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości.

Do jesiennych wyborów parlamentarnych pozostało już mniej niż 100 dni, dlatego walka o głosy zaostrza się z każdym tygodniem. Tymczasem, jak pokazuje najnowszy sondaż, Polacy są już raczej przekonani co do tego, kogo wskażą przy urnie wyborczej. Aż 89 proc. badanych już podjęło tę decyzję, z czego 63 proc. jest zdecydowanych, a 26 proc. „raczej” wie, na kogo zagłosuje. Sondaż przedwyborczy badał „utwardzenie” elektoratu Pytanie zadane w sondażu brzmiało: „Czy ma już Pani/Pan pewność, na którą partię zagłosuje w najbliższych wyborach do polskiego parlamentu?”. Tylko 8 proc., ankietowanych odpowiedziało, że nie, przy czym „zdecydowanie nie” odpowiedziało 2 proc., a „raczej nie” 6 proc. Opcję „trudno powiedzieć” wybrało 3 proc. pytanych. Najbardziej przekonany do swojego wyboru jest elektorat PiS (98 proc.) Na drugim miejscu są wyborcy Koalicji Obywatelskiej (96 proc.), a dalej Polski 2050 i Konfederacji (po 86 proc.). O wyniku wyborów decydować więc będą relatywnie małe grupy wyborców. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od od 30 czerwca do 3 lipca 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1093 osób. Jak wyglądają ostatnie sondaże wyborcze? Na trzy miesiące przed wyborami pracownia Estymator przeprowadziła dla portalu DoRzeczy.pl najnowszy sondaż wyborczy. W porównaniu do poprzedniego badania tej pracowni, minimalny spadek notuje PiS i KO, a najbardziej rośnie wynik Konfederacji. Zgodnie z badaniem, najwięcej osób chce obecnie głosować na Zjednoczoną Prawicę, czyli Prawo i Sprawiedliwość i mniejszych koalicjantów. Gdyby wybory odbyły się w najbliższych dniach, to na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 34,5 proc. badanych (spadek o 0,4 pkt proc.). Drugie miejsce w badaniu zajmuje Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,6 proc. ankietowanych (spadek o 0,8 pkt proc.). Trzecie miejsce ma Konfederacja, na którą chce głosować 14,6 proc. głosów (wzrost o 1,1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania). Próg wyborczy przekracza też Trzecia Droga (Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska) z 11 proc. głosów (wzrost o 0,5 pkt proc.) i Nowa Lewica z 7,5 proc. głosów (wzrost o 0,2 pkt proc.). Zgodnie z badaniem 1,8 proc. ankietowanych chce oddać głos na inną partię, a szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 57 proc. Czytaj też:

