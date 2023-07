TSUE wydał wyrok w sprawie sędziego Tuleyi. Jednoznaczna reakcja Ziobry

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w środę wyrok w sprawie sędziego Igora Tuleyi. Trybunał uznał za niezgodną z prawem unijnym decyzję Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o odsunięciu go od orzekania i uchylenia mu immunitetu. TSUE stwierdził, że Tuleya powinien zostać przywrócony do orzekania i należy przywrócić mu poprzednie wynagrodzenie.

Wyrok TSUE. Ministerstwo Sprawiedliwości reaguje

Na początku konferencji Zbigniew Ziobro przypomniał „bardzo ważny fakt, który rzutuje na ocenę orzeczenia TSUE”. – Szeroko opisywana przez prasę europejską afera korupcyjna, która polegała na spotkaniach polityków, wysokich urzędników i sędziów TSUE na suto zakrapianych bankietach, kolacjach a nawet polowaniach, gdzie ustawiano wyroki, do dziś nie została wyjaśniona. Nie są prowadzone żadne realne działania, które miałyby na celu ustalić, na jakie wyroki w ten sposób wpływano – mówił Ziobro.

Minister sprawiedliwości oświadczył, że „w tej sytuacji trudno traktować TSUE poważnie jako sąd”. – Pomijając już fakt, że sędziowie TSUE są wskazywani przez polityków poszczególnych państw. (...) Tym samym jest to organ czysto polityczny, uwikłany w korupcyjne skandale, które do dziś nie są niestety wyjaśniane – stwierdził Ziobro.

Ziobro: To orzeczenie musi być ignorowane

Zdaniem ministra, TSUE orzekł, że „polskie sądy mogą całkowicie ignorować i pomijać polską konstytucję oraz nie muszą kierować się wyrokami polskiego Trybunału Konstytucyjnego”. – To jest sprawa kluczowa, która rzutuje na całość tego, co powiedział TSUE w sprawie, która dziś rozgrzała komentarze, zwłaszcza prawniczej opinii publicznej w Polsce – zaznaczył.

– To tzw. orzeczenie nie ma mocy wiążącej i nie może mieć żadnych konsekwencji dla polskiego systemu prawnego. I powinno być ignorowane – ocenił Ziobro. – To orzeczenie musi być ignorowane, dlatego, że żaden organ, zwłaszcza polityczny, skompromitowany, skorumpowany, mnie może stwierdzić, że polska konstytucja może być pomijana, i nie może stwierdzić, że polski TK może być ignorowany i pomijany – dodał.

Kaleta: TSUE orzekł, że w Polsce ma panować sędziokracja europejska

Z kolei wiceminister Sebastian Kaleta stwierdził, że „TSUE de facto orzekł, że w Polsce ma panować sędziokracja europejska”.

– Że sędziowie mogą pomijać polskie prawo, uchwalane na podstawie polskiej konstytucji. Nie ma znaczenia co Polacy zdecydują w wyborach, nie ma znaczenia jaką mamy konstytucję. Znaczenie ma tylko to co myśli sędzia – przekonywał.

Czytaj też:

ETPC wydał wyrok w sprawie Igora TuleyiCzytaj też:

Otoczenie Ziobry zbulwersowane po decyzji SN. „Zostaliśmy przyparci do ściany przez koalicjanta”