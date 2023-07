Morawiecki komentuje nagrania Tuska. „Diabeł ubrał się w ornat”

Wśród wątków, które Mateusz Morawiecki poruszył na antenie radiowej "Trójki", znalazła się kwestia unijnej polityki migracyjnej. Jak ocenił premier, Unia Europejska "zabrnęła w ślepą uliczkę" w 2015 roku i dzisiaj "dzieje się podobnie". – Z ubolewaniem patrzę na to, jak Unia brnie w swoje nie tak dawne błędy – stwierdził Morawiecki. – Dziś widzimy znowu płonące samochody na ulicach, wybite witryny sklepów, zdemolowane szkoły, szpitale. Gigantyczne problemu z nielegalną imigracją w krajach zachodnich – dodał.

– PiS do tego nie dopuści w przeciwieństwie do PO – stwierdził Morawiecki. – Chcemy, żeby Polska żyła tak, jak się żyje na Zachodzie, jakość życia ma piąć się do góry, ale bez tych błędów – zaznaczał.

Morawiecki o Tusku: Farbowany polityczny lis

Premier uderzał również w PO i Donalda Tuska. – Wczoraj wiceprzewodniczący klubu KO powiedział jasno: PO bedzie zawsze lojalna wobec decyzji, które zapadają w instytucjach europejskich. To oznacza, że byliby lojalni wobec Turowa, wobec rozdziału nielegalnej imigracji – mówił Morawiecki. I stwierdził, że ma wiedzę o poleceniu dla wojewodów, którzy za rządów PO-PSL mieli "tworzyć dodatkowe miejsca dla nielegalnych imigrantów".

– Wtedy PO nie tylko skulia uszy, ale położyła się jak piesek na czterech łapkach przed Unią Europejską, przed Komisja Europejską, otworzyła wrota – powiedział. – Mamy na to znaleziony dowód – zaznaczył Morawiecki.

Premier skomentował także ostatnie wypowiedzi Donalda Tuska, które lider PO publikuje w mediach społecznościowych. - Diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni – ocenił. – Tusk groził Polsce, wykonując polecenia Berlina i Brukseli. Tusk co do joty wypełniał to, co pani Merkel i Bruksela nakazywały. Tusk równa się Niemcy. Myślę, że w całym swoim życiu politycznym Tusk zrobił więcej dobrego dla Niemiec niż dla Polski. Wystrzegajmy się takich farbowanych politycznych lisów – stwierdził.

Czytaj też:

Szykuje się transfer z Lewicy do KO? Zandberg: To chyba jakiś fejkCzytaj też:

KO kusi PSL, aby porzuciło Polskę 2050? Kosiniak-Kamysz: Takie namowy trwają